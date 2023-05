Bard, le robot conversationnel de Google, disponible dans 180 pays, mais pas en France

Bousculé par l’arrivée de ChatGPT, Google veut reprendre la main. Mercredi 10 mai, le géant de Mountain View a consacré la majorité de la keynote d’ouverture d’I/O, sa grande conférence annuelle destinée aux développeurs, à l‘intelligence artificielle générative. Il a notamment annoncé l’ouverture au grand public de Bard, son robot conversationnel rival de celui lancé fin 2022 par la start-up américaine OpenAI.

“Nous sommes à un point de bascule. Nous avons l’opportunité de rendre l’intelligence artificielle encore plus utile pour tout le monde”, a assuré Sundar Pichai, le directeur général de Google, et sa maison mère Alphabet, en ouverture de la présentation. “Avec l’IA générative, nous franchissons une étape supplémentaire : nous réinventons l’ensemble de nos produits, y compris notre moteur de recherche”, a-t-il promis.

Bard ouvert à tous, mais pas en france

Présenté en février et disponible le mois suivant, Bard n’était encore accessible qu’à un petit nombre d’utilisateurs, seulement aux Etats-Unis et au Royaume-Uni. Un handicap de poids par rapport à ChatGPT, qui a enregistré 1,8 milliard de visites en avril, selon les estimations du cabinet Similarweb. Bard est désormais accessible à tout le monde, sans passer par une liste d’attente, dans 180 pays, mais pas la France. En plus de l’anglais, le chatbot maîtrise désormais le japonais et le coréen. Google promet l’ajout de 40 langues supplémentaires, dont le français, “prochainement”.

Pour se distinguer de ChatGPT, Bard pourra “bientôt” répondre à des questions avec des images. Dans une démonstration réalisée sur scène, le robot a ajouté des photos des endroits à visiter absolument à la Nouvelle-Orléans. Il sera aussi possible d’utiliser une photo dans une requête, par exemple pour demander à Bard d’écrire une légende.

Google a également annoncé des améliorations dans ses capacités d'écriture du code informatique. Et une intégration avec d’autres services de Google comme Maps et Google Docs. Plusieurs services d’Adobe seront également accessibles, permettant de créer des images directement depuis Bard. Spotify, Uber Eats, Tripadvisor, Kayak ou encore OpenTable proposeront aussi des extensions.

Pas de date pour l'intégration au moteur de recherche

Mercredi, Google a dévoilé de nouveaux exemples d’utilisation de Bard dans son moteur de recherche, le rendant “plus intelligent et plus simple”. Ces nouvelles “expériences” seront disponibles en phase de tests pour un nombre limité d’utilisateurs, seulement aux Etats-Unis. La société refuse cependant toujours de communiquer une date pour l'intégration du robot conversationnel à son moteur. Même si son grand rival Bing de Microsoft a déjà intégré un chatbot, bâti autour de GPT-4, le grand modèle de langage conçu par OpenAI. Google a choisi une approche plus prudente, notamment en raison des erreurs factuelles générées par l’IA générative.

Lors de son lancement, Bard s’appuyait sur le grand modèle de langage LaMDA, développé en interne. Il a récemment basculé vers un nouveau modèle, plus puissant, appelé PaLM 2. Celui-ci a été officiellement dévoilé mercredi en ouverture d’I/O. Google promet “des capacités améliorées en matière de logique, de raisonnement et de mathématiques." Le modèle a aussi été entraîné dans une centaine de langues, de quoi “considérablement améliorer sa capacité à comprendre, générer et traduire des textes nuancés - y compris des expressions idiomatiques, des poèmes et des énigmes", promet la société.