Bard, le robot conversationnel de Google, est enfin disponible en France

“Le jour le plus important pour Bard”, assure Jack Krawczyk, l’un des responsables du robot conversationnel de Google, en visite à Paris. Jeudi 13 juillet, ce rival de ChatGPT s’enrichit de nouvelles fonctionnalités et d'une quarantaine de langues supplémentaires, dont le français. Et il est désormais disponible dans les pays de l’Union européenne, deux mois après son lancement mondial.

Respect du RGPD

Ce délai s’explique par une disposition du Règlement général sur la protection des données (RGPD), qui impose une étude d’impact avant de lancer tout service “susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés”. En mai, Google avait ainsi choisi de déployer son service dans 180 pays, sans attendre l’issue des discussions avec la DPC, la Cnil irlandaise, son régulateur de référence dans le cadre de législation européenne.



“Nous avons travaillé avec diligence avec la DPC pour être certain de respecter les règles européennes”, explique Jack Krawczyk. Google précise qu’il demandera le consentement de ses utilisateurs avant d’utiliser leurs conversations avec Bard dans le but d'entraîner le grand modèle de langage sous-jacent. Le chatbot ne sera par ailleurs accessible qu’aux personnes majeures.

Intégrer des images dans les requêtes

L’émergence rapide et inattendue des intelligences artificielles génératives suscite de nombreuses interrogations au sein des autorités de protection des données personnelles. Fin mars, ChatGPT avait été bloqué en Italie. L’accès a été rétabli depuis, mais l’enquête se poursuit. En France, au moins trois plaintes ont été déposées auprès de la Cnil. Et une task force a été lancée par l’organisation regroupant l’ensemble des régulateurs européens.



Le lancement dans l’Union européenne, et aussi au Brésil, s’accompagne de plusieurs ajouts. Bard permet désormais d’écouter les réponses qu’il apporte. Il est également possible d'épingler des conversations pour pouvoir les reprendre plus tard. Ou encore de choisir parmi cinq modes de réponse (simple, long, court, professionnel ou informel). Le chatbot s’enrichit également de la possibilité d’utiliser des images dans les requêtes.