Beebs lève 6 millions d'euros pour son site de produits de seconde main pour enfants

Les enfants grandissent vites et il faut souvent racheter des vêtements à leur taille ou des jouets à leur goût. Beebs a donc séduit les investisseurs avec sa plateforme d'achat et de vente d'articles de seconde main pour enfants. La start-up de la French Tech a annoncé le 18 octobre 2022 avoir levé 6 millions d'euros auprès d'ISAI, Citizen Capital, et Mercari. Une seconde levée de fonds pour la start-up qui avait bouclé une première levée de 2,5 millions d'euros en juin 2021.

Un million d'utilisateurs

La start-up fondée en 2020 par Arsène Huot et Morgan Hilmi a mis au point un site de vente de produits de seconde main pour les enfants. Les ventes peuvent être réalisées par des particuliers ou des TPE et PME spécialistes du reconditionnement. Les annonces sont créées et postées gratuitement et une option de livraison intégrée facilite également cette étape. Vêtements, jouets, articles de puéricultures… tout un ensemble de produits destinés aux enfants sont disponibles sur Beeps.



Il est aussi possible d'acheter des poussettes, des lits et autres ameublements. Mais la livraison n'est pas proposée pour les articles trop volumineux pour lesquels Beebs propose un système de remise en main propre. L'application est gratuite. La start-up revendique plus d'un million d'utilisateurs sur sa plateforme et la mise en ligne de plus de quatre millions d'articles depuis son lancement. Elle est présente en France et en Belgique. A noter que le nouvel investisseur Mercari est une entreprise japonaise spécialisée dans de l’achat et la vente entre particuliers. Beebs aurait-elle envie de se lancer en Asie ?

Le boom de la seconde main

Sa solution est dans l'ère du temps. Le marché de la seconde main touche 80% des acheteurs en ligne qui ont déjà achetés ou revendus des produits reconditionnés, selon un bilan de l'année 2021 publiée par la Fevad (la fédération e-commerce et vente à distance). Que ce soit lié au pouvoir d'achat et/ou à une prise de conscience écologique ce secteur est plébiscité. "Le développement exceptionnel de Beebs confirme l'attente de toutes familles à la recherche d’une solution économique et responsable", abonde Olivier Mougenot, Partner Citizen Capital, dans un communiqué. La licorne française Vestiaire Collective s'est largement fait connaître comme étant un spécialiste de la seconde haut de gamme, dans le sillon de Le Bon Coin ou de la licorne lituanienne Vinted.



Avec cet apport financier, Beebs va investir dans le marketing pour se faire connaître auprès d'un plus grand nombre de parents. La start-up entend également poursuivre l'optimisation de l'expérience utilisateurs. Enfin elle souhaite également "continuer à accompagner la professionnalisation de l’écosystème." Aujourd'hui enregistre déjà plus de 150 TPE et PME spécialistes du reconditionnement d’articles pour enfants sur sa plateforme. Un nombre qui devrait continuer à grandir. Pour l'aider, la jeune pousse prévoit une quinzaine de recrutements pour parvenir à 40 collaborateurs.