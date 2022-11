Beeldi lève 8 millions d'euros pour récolter et exploiter les données techniques des bâtiments

Beeldi lève 8 millions d'euros pour sa plateforme de gestion technique des bâtiments. La start-up de la French Tech a précisé le 14 novembre 2022 avoir mené cette levée de fonds auprès de MAIF Avenir et Citizen Capital ainsi que de son investisseur historique Starquest Capital.

Une application d'audit

Dans un premier temps, la start-up fondée en 2017 s'est concentrée sur l'audit technique des bâtiments avec une application lancée en 2019. "Pour rénover les bâtiments et assurer leur conformité réglementaire il faut déjà connaître ce qu'ils contiennent, comment ils fonctionnent et leur état de vétusté", déclare Kévin Le Port, président et cofondateur de la start-up. L'application développée par Beeldi aide à récupérer ces données de manière uniforme, peu importe qui est l'auditeur, pour l'ensemble des équipements (chauffage, climatisation, sécurité incendie, etc.). La jeune pousse a mis au point une liste exhaustive des points de contrôle à réaliser pour chacun des équipements ce qui facilite le travail de l'auditeur et uniformise les audits.



L'application mobile, disponible sur tablette, permet de gagner jusqu'à 40% de temps de la réalisation des audits jusqu'aux différents livrables. Une solution d'intelligence artificielle permet de reconnaître l'ensemble des caractères sur une photo d'une plaque signalétique : marque, modèle, puissance, et caractéristiques techniques de l'équipement sont automatiquement entrés dans l'application. Grâce à ces données et à la date de mise en service, Beeldi peut ensuite informer le client de la durée de vie de son équipement et donner des pistes pour ajuster cette durée.



Beeldi a audité plus de 2000 bâtiments, soit 20 millions de m², et collecté des données concernant plus d'un million d'équipements. Ses principaux clients sont des entreprises spécialisées dans la maintenance multitechnique des bâtiments (facility manager) qui ont la gestion de bâtiments qui reçoivent du public. Sont audités des piscines, des médiathèques, des bureaux ou des sites logistiques. Une vingtaine de clients utilisent l'application tous les jours, ce qui correspond à plusieurs centaines d'auditeurs connectés quotidiennement.

Une plateforme d'exploitation des données

Forte de cette première application, Beeldi construit une plateforme de gestion technique immobilière. Cette seconde plateforme est dans "la continuité totale de la solution mobile d'audit, explique Kévin Le Port. L'objectif étant d'exploiter les données récupérées sur le terrain." A ce niveau, Beeldi ne propose pas une solution pour la récupération et l'analyse des données de consommation, mais la start-up cherche à nouer des connexions avec des acteurs proposant de telles solutions.



"Cette solution génère des livrables, non plus en PDF, mais de manière dynamique", relate Kévin Le Port. Il est possible de retrouver l'ensemble des données et générer par exemple un plan pour des travaux. Le but est "d'exploiter les données collectées sur la durée et automatiser le suivi de la réglementation technique et environnementale", ajoute-t-il. A partir des informations collectées sur les équipements, il est possible de connaître la réglementation qui s'applique et d'alerter le propriétaire en cas d'évolution de celle-ci. Par exemple, la réglementation autour des flux frigorigènes évoluent rapidement (certains sont interdits à la revente ou à la recharge). Avec Beeldi le propriétaire est informé et une solution de remplacement lui est faite.



Cette plateforme s'adresse tout particulièrement à ses clients facility manager, mais Beeldi la propose également aux sociétés foncières qui gèrent un parc de bâtiments sur la durée. Et pourquoi pas aux syndics de copropriété qui pourraient également être intéressés. Disponible depuis mai/juin, la solution est commercialisée auprès de premiers clients comme Viparis. Pour l'aider à poursuivre ses développements Beeldi entend doubler ses effectifs pour avoir 70 collaborateurs d'ici fin 2023. Par la suite, elle réfléchit déjà à l'ouverture d'un bureau dans un autre pays européen.