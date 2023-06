Beem Energy, Purecontrol, Zeliq… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Beem Energy a levé 10 M€

Energie

Logiciel d'identification et prospection de clients.

Investisseurs : Cathay Capital, Alter Equity, 360 Capital, BNP Paribas Développement, Kima Ventures



Purecontrol a levé 6,3 M€

Applications et technologies d’entreprise Logiciel de pilotage de systèmes industriels.

Investisseurs : OKwind, Veolia, Noshaq, Unexo



Zeliq a levé 3 M€

Applications et technologies d’entreprise Logiciel d'identification et prospection de clients.

Investisseurs : Otium Capital, Groupe Duval, Obratori, business angels



Vizzia a levé 2,5 M€

Environnement

Solution permettant de détecter l’apparition de décharges sauvages dans les villes.

Investisseurs : 50 Partners, Made for All, business angels



Riverse a levé 1,5 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Plateforme d’émission de crédits carbone.

Investisseurs : Speedinvest, Tech stars Berlin, Evolem, business angels



Mecanicus a levé 1,5 M€

Transport

Place de marché dédiée à la vente de voitures de collection.

Investisseurs : business angels



Bocoloco a levé 1,4 M€

Économie sociale et solidaire, Développement durable

Concepteur d'emballages réutilisables et traçables.

Investisseur : Asterion Ventures



Mithril Security a levé 1,2 M€

Sécurité, Cybersécurité

Logigel de de protection de données.

Investisseurs : Auriga Partners, Polytechnique Ventures, ITFarm, UC Bekerley Incubator



Batis a levé 450 000€

Immobilier, Construction

Logiciel de gestion administrative et contractuelle pour les acteurs du BTP.

Investisseurs : ID Capture, Supercapital, Hobo, Epicture, business angels





Ce relevé concerne uniquement les augmentations de capital et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.