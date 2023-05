Beem lève 20 millions d’euros pour ses solutions solaires "plug and play"

Beem Energy annonce une levée de fonds de 20 millions d’euros quelque jours seulement après celle de 10 millions d’euros conclue par son concurrent direct Sunology. Ces deux sociétés basées à Saint-Herblain, en périphérie de Nantes, développent des kits photovoltaïques "plug and play" pour l’autoconsommation.

Troisième levée de fonds

Beem Energy avait déjà levé 2 millions d’euros en 2019, peu après sa création, puis 7 millions d’euros en 2021. Le nouveau tour de table mobilise les investisseurs historiques de la société dont Alter Equity, 360 Capital et BNP Paribas développement. La société accueille de surcroît l’investisseur Cathay Innovation via son fonds C.Entrepreneurs. Les 4 fondateurs et associés Ralph Feghali, président, Pierre-Emmanuel Roger, directeur technique, Arthur Kenzo, chef designer, et Rob Spiro (du startup studio Imagination machine) constituent un bloc majoritaire.



La levée de fonds doit permettre d’accompagner la forte croissance de l’entreprise qui envisage d’équiper 500 000 foyers d’ici 2030, l’entreprise se trouvant en deça des 100 000 actuellement. Mais selon Ralph Feghali, l’entreprise a vu son volume d’activité mensuel multiplié par 15 entre le début et la fin de l’exercice 2022. Beem vise aussi un développement en Europe. Des accords ayant été passés avec l’enseigne Praxis au Pays-Bas et avec le fournisseur d’énergie A2A en Lombardie.

Aller vers le stockage et la mobilité

Beem Energy, qui emploie 40 salariés dont la moitié en R&D, veut aussi doubler son effectif cette année. Le nouvel apport financier doit aussi permettre de muscler la R&D sur trois axes : "la production le stockage et la mobilité électrique", indique Ralph Feghali, qui garde pour plus tard l’annonce de nouveau produits. L’entreprise entend, plus globalement, proposer "un écosystème" allant jusqu’à la donnée et la gestion de la production et de la consommation par les particuliers.



La société a récemment étendu à sa gamme avec un kit de 420 watts pout une production d’environ 500 kWh/an, selon l’ensoleillement, ce qui représente environ 20 % de la production d’un foyer hors chauffage. Le kit précédent (300 watts) reste au catalogue. Ces kits, assemblés à Saint-Herblain, sont produits sur la base de panneaux chinois.