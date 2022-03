Betoobe fluidifie la gestion des flottes d’appareils mobiles

"Nous sommes partis d’une feuille blanche et, petit à petit, nous avons conçu, enrichi et déployé une plateforme complète de gestion des flottes mobiles", explique Sébastien Reverdy, cofondateur avec Julien Fournier de Betoobe à Saint-Rémy-de-Provence (Bouches-du-Rhône) en 2018. "MobileHub est capable de communiquer à ses utilisateurs, à tout moment, en temps réel, dans n’importe quelle situation de mobilité, toutes les données qu’ils ont besoin de connaître sur les smartphones et tablettes fournis à leurs collaborateurs. C’est une solution interopérable avec leur système d’information, sans mail ni tableau Excel."



La société a connu une forte accélération de son activité en 2021 avec un chiffre d’affaires et un effectif plus que doublés en un an (1,7 million d’euros, 25 personnes). Une performance qu’elle entend renouveler en 2022 en visant plus de 3 millions d’euros de chiffre d’affaires et les 40 collaborateurs, grâce à la poursuite de ses efforts techniques et commerciaux et l’installation sur un nouveau site d’ici l’été à Saint-Rémy.



Un parc de 35 000 mobiles

L’éditeur travaille pour des clients dans l’automobile, la banque, la distribution, l’aide à domicile, les secours d’urgence, et annonce une centaine de grands comptes et ETI pour lesquels il gèrerait plus de 35 000 mobiles. Il souhaite en conquérir dans la production audiovisuelle et les énergies renouvelables.



"Nous proposons une chaîne intégrée de conseil et services clés en main, de l’acquisition des appareils jusqu’à leur maintenance ou leur recyclage, poursuit Sébastien Reverdy. Soit à l’achat de la solution, soit sous forme de licence d’abonnement. Les problématiques de mobilité dans les entreprises se sont accrues et complexifiées. Plutôt que leurs équipes internes perdent du temps à se consacrer à les résoudre, nous pouvons, en tant que tiers, les prendre en charge avec MobileHub partiellement ou en totalité afin qu’elles se concentrent prioritairement sur tout ce qui fait leur valeur ajoutée".



Outre cette simplification de la gestion, Betoobe s’engage aussi à allonger la durée de vie des téléphones mobiles en misant sur la réparation et le recyclage. Elle aurait évité 17 tonnes de déchets électroniques en 2021.



De l'achat des appareils à la gestion des factures

La start-up provençale peut guider ses clients dans l’acquisition de leur flotte d’appareils (marques, modèles, sécurité, garantie…), dans le suivi de leurs mouvements (livraison, affectation des lignes et appareils, identification des utilisateurs, transfert entre utilisateurs…), dans leurs performances (mises à jour, casse, pannes, réparations…) ou leur sécurisation (désactivation et effacement de données à distance, perte, vol, piratage…) ainsi que sur tous les contrats, factures et documents liés à leur exploitation (SAV étendu, infogérance complète…).



"Nous avons imaginé toutes les fonctionnalités de MobileHub en mettant l’humain au cœur du système pour lui éviter, grâce à notre plateforme en ligne, les tâches répétitives, lui apporter un confort de gestion et garantir une qualité de service optimale tout au long de la durée de vie du mobile", assure Sébastien Reverdy. L’entreprise veut intégrer de nouvelles fonctionnalités cette année, notamment la traçabilité de l’historique de la propriété des terminaux et des solutions blockchain. Également en vue, une croissance externe avant d’entamer un déploiement en Europe en 2024, la plateforme étant déjà multilingue.