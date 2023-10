Betterfly Tourism racheté par FairMoove pour démocratiser l'affichage environnemental dans le tourisme

Agence de voyage éco-responsable, Fairmoove a été lancée en 2020 par Corinne Louison, Arthur Courtinat et Jean-Pierre Nadir. La société parisienne vient de lever 5,5 millions d'euros pour se muer en un groupe, et "enrichir son offre en couvrant toute la chaîne de valeur du tourisme", comme l’explique Jean-Pierre Nadir, à l’origine du site Easy Voyages en 2000 et mis en lumière par l’émission Qui veut être mon associé sur M6.



Ce nouveau financement a été acté auprès du fonds Entrepreneur Invest, de Bpifrance, du groupe WMH Project et de business angels comme le footballeur Blaise Matuidi, le dirigeant de l’agence d’influence Mixicom Thierry Boyer ou encore de Georges Sampeur, le fondateur et ex-PDG de B&B Hotels et désormais au conseil d’administration de Pierre & Vacances.



FairMoove compte aussi à son tour de table d’autres acteurs de la filière comme le finistérien Michel Salaün du groupe Salaün Holidays, et Serge Trigano fondateur de Mama Shelter ou Jean-Marc Janaillac, ex-président d’Air France.

Car l’ambition de FairMoove est désormais d’être un groupe intégré autour du tourisme responsable. Pour y parvenir, il compte sur ses deux nouvelles acquisitions, Double Sens, tour opérateur spécialisé dans les voyages équitables et en immersion et Betterfly Tourism. Fondée à Nantes en 201, ce cabinet de conseils et de formations est aussi un éditeur de logiciels dédiés au tourisme durable.



"On veut faire passer à l’acte dans leur transition, un maximum d’acteurs. Pour cela, et sur tous les volets de leurs activés, on leur permet, de par nos solutions, de réduire leurs impacts environnementaux et optimiser leurs coûts d’exploitation", explique Hubert Vendeville. 1 000 clients – hôtels, campings, restaurants et destinations touristiques – ont déjà été accompagnés par Betterfly Tourism. Et la société (15 salariés à ce jour – 20 début 2024) entend aller plus loin. Ce rachat va lui en donner les moyens.



"On va pouvoir accélérer sur le développement, l'innovation et le déploiement du tourisme durable au plus grand nombre en France, mais aussi en Europe." Il compte notamment s’appuyer sur le Green Claims, directive européenne pour encadrer l'utilisation des allégations environnementales et lutter contre le greenwashing.

Trois logiciels complémentaires

L’éditeur nantais s’adresse particulièrement à l’hôtellerie et aux campings avec Winggy, un outil qui, dans une logique d’efficacité économique et environnementale, les incite à mettre en place des actions d’amélioration de leurs impacts. Mais Winngy est surtout à ce jour le seul logiciel à être habilité par l’Ademe pour délivrer l'étiquette environnementale des hôtels.



"En France, elle deviendra obligatoire pour les hôteliers à compter à compter de 2026", précise Hubert Vendeville. Dans son offre, Betterfly Tourism cible aussi les restaurateurs avec l’outil Edgar, qui les aide à réduire le gaspillage alimentaire et les collectivités territoriales avec la plateforme Passeport Vert en lien avec le programme des Nations Unies pour l'environnement.