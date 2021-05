Bill.com s'offre Divvy, spécialiste de la gestion des dépenses en entreprise, pour 2,5 milliards de dollars

Bill.com, un éditeur de logiciels qui numérise et automatise les opérations financières pour les petites et moyennes entreprises, a racheté la start-up Divvy basée à Draper dans l'Utah pour 2,5 milliards de dollars. L'opération devrait être finalisée d'ici le 30 septembre prochain, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires.



Enrichir la plateforme de Bill.com

Cette acquisition va permettre à Bill.com d'améliorer sa solution pour permettre aux entreprises de gérer automatiquement les comptes fournisseurs, clients et les dépenses professionnelles. "Avec un aperçu en temps réel de toutes leurs dépenses B2B et un accès à plusieurs solutions de paiement, les entreprises seront en capacité de dépenser plus intelligemment, à mieux gérer leurs budgets et leurs flux de trésorerie", écrit Bill.com dans son communiqué.



L'éditeur américain, qui a des bureaux à San Jose et à Houston, propose une plateforme qui contrôle les process de paiement au sein des entreprises. Tous les flux financiers entrants et sortants sont centralisés. Bill.com a signé des partenariats avec des grandes entreprises telles que Mastercard, American Express ou encore la First National Bank of Omaha.



Divvy offre de la visibilité financière aux entreprises

De son côté, la start-up Divvy est à l'origine d'un logiciel de gestion des dépenses professionnelles permettant d'avoir une visibilité des dépenses en temps réel et un suivi précis des budgets. Il permet de moderniser les processus financiers en combinant la gestion des cartes de crédit professionnelles, des achats chez les fournisseurs et des dépenses effectuées par les collaborateurs en une seule plateforme. C'est la concurrent américain des Français Spendesk et Mooncard.



La solution de Divvy, utilisée par 7500 PME quotidiennement, va désormais profiter aux 2,5 millions d'utilisateurs de Bill.com, parmi lesquels des grandes institutions financières, des cabinets comptables...