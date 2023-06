Binance au bord du gouffre aux États-Unis

La plateforme de trading de crypto-actifs Binance US, branche américaine du géant Binance récemment poursuivie en justice par le régulateur boursier américain (SEC), joue sa survie. Elle peut temporairement souffler grâce au refus du juge, le 13 juin, d'accéder à la demande de la SEC de geler ses actifs, ce qui va lui permettre de poursuivre ses activités pour le moment. Le juge a proposé un gel seulement partiel des avoirs, qui pourrait être mis en œuvre le 15 juin.



Mais la plateforme, qui a suspendu les dépôts en dollars ainsi que les retraits pour ses clients américains, risque bel et bien la faillite. C'est d'ailleurs ce qu'elle a expliqué au tribunal pour obtenir que l'ensemble de ses avoirs ne soient pas gelés. Selon Bloomberg, Binance US s'est adjoint les services d'un avocat ancien cadre de la SEC pour défendre son dossier.

Plusieurs crypto-actifs considérés comme des titres financiers

Parmi les chefs d'accusation formalisés par la SEC, figure le fait qu'elle considère plusieurs crypto-actifs commercialisés par Binance US comme des titres financiers, ce qui les fait mécaniquement tomber sous le coup de sa régulation. C'est pourquoi la SEC reproche à Binance US d'avoir exercé son activité sans être enregistrée en bonne et due forme. En conséquence, Binance US a suspendu la commercialisation d'une partie de ces cryptos, parmi lesquels le Binance Coin (BNB) et le stablecoin de Binance BUSD.



Dans la foulée, pour éviter les ennuis, Robinhood a délisté d'autres crypto-actifs considérés comme des titres financiers par la SEC : Polygon, Cardano et Solana. Forcément, les volumes d'échange s'en ressentent sur les plateformes et les cours de ces cryptomonnaies alternatives ("altcoins") sont à la baisse. Il faut également rappeler que la SEC a aussi porté plainte contre Coinbase.

Accusations de "wash trading"

Un autre axe d'attaque pour la SEC est l'accusation de manipulation des cours, également appelé "wash trading". Le wash trading consiste à opérer une transaction sur une plateforme de trading, dans laquelle l'acheteur et le vendeur sont la même personne physique ou morale. Cela a pour effet de gonfler artificiellement la valeur de l'actif pseudo-échangé ainsi que sa liquidité.



Le wash trading est un fléau connu depuis longtemps dans le domaine des crypto-actifs. Il touche aussi bien les NFT que les cryptomonnaies. au moment du boom des NFT, par exemple, début 2022, une analyse a montré que sur la place de marché LooksRare, près de 90% des échanges étaient en réalité générés par le wash trading. Un rapport de BitsCrunch établit qu'en 2022, 59% des volumes d'échange de NFT étaient faux.



Plusieurs études réalisées en 2019 et en 2020 ont également conclu que la majorité des échanges de Bitcoin et Ether (70% à 95%) était attribuables à cette pratique.



La SEC attribue à Sigma Chain, un market maker contrôlé par le patron de Binance Changpeng Zao, un rôle central dans le wash trading opéré sur Binance US. Dans sa plainte, elle mentionne un cadre de Binance selon lequel jusqu'à 50% des volumes d'échanges sur Binance US auraient été le fait de Sigma Chain. Ces échanges auraient essentiellement concerné des crypto-actifs hors Bitcoin et Ether.