Binance, géant mondial de la crypto, dans une mauvaise passe

© Photo by Kanchanara on Unsplash

Les activités américaines de Binance sont orphelines d'une banque qui voudrait bien accueillir les dépôts de ses clients. La place de trading, qui utilisait les services de Signature Bank et de Silvergate, n'a pas réussi à trouver de substitut jusqu'à présent, selon les informations du Wall Street Journal, après que les deux banques ont été placées en liquidation. Elle passerait temporairement par un gestionnaire d'actifs pour lui permettre d'effectuer les opérations de retraits et de dépôts en dollars.



Cross River Bank et Customers Bancorp auraient été approchées par Binance mais auraient refusé. Rappelons que Signature Bank a trouvé un repreneur pour une partie de ses dépôts et de ses actifs, Flagstar Bank, mais ces derniers ne comprennent pas les dépôts en cryptomonnaies. Les acteurs du système bancaire se sont dernièrement montrés frileux quant à ces activités.

Binance sous les feux croisés des régulateurs américains

Cette frilosité n'épargne pas Binance, qui reste certes numéro un mondial des exchanges de crypto-actifs mais se voit fragilisé malgré la disparition de son concurrent FTX. La plateforme centralisée aurait perdu 16% de part de marché dans les volumes d'échanges, selon Kaiko, en deux semaines après l'annonce des poursuites de la la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), qui l'accuse d'avoir délibérément contourné la loi fédérale et d'opérer illégalement une bourse de produits dérivés sur crypto-actifs, utilisée notamment par des acteurs institutionnels américains. Le gendarme boursier américain, la SEC, menace également Binance d'une action en justice.



Pour couronner le tout, Binance a également perdu une partie de son activité liée au stablecoin BUSD, adossé au dollar. En février, la société américaine Paxos, qui émettait le Binance USD, a cessé d'émettre ce stablecoin pour se conformer à la requête du département des services financiers de New York (NYDFS), qui a estimé que le BUSD distribué par Binance devait être considéré comme un titre financier. Fin 2022, le BUSD avait atteint une capitalisation de 23 milliards de dollars. Paxos est également émettrice de l'USDP.



Les investisseurs se sont détournés du BUSD. Dans les jours qui ont suivi l'action du NYDFS, Binance aurait enregistré 2 milliards de dollars de retraits en BUSD. Dans les 24 heures après la plainte de la CFTC, ce sont plus de 500 millions de dollars de retraits en BUSD qui ont été observés. Ce n'est pas anodin car selon les données du marché, le BUSD représente un peu moins de 20% des actifs détenus par Binance.