Binance suspend les dépôts en dollars aux Etats-Unis

© Photo by Kanchanara on Unsplash

L’étau se resserre autour de Binance aux Etats-Unis, poursuivi en justice par la Securities & Exchange Commission, le gendarme boursier. Jeudi 8 juin, la filiale américaine de la plate-forme d’échanges de cryptomonnaies a indiqué la suspension des dépôts en dollars. S’ils restent encore possibles, les retraits en dollars devraient aussi prendre fin dès la semaine prochaine.



“La SEC a adopté des tactiques extrêmement agressives et intimidantes dans sa poursuite d'une campagne idéologique contre l'industrie américaine des actifs numériques, indique Binance.US dans un communiqué. Nos partenaires commerciaux n'ont pas été épargnés par l'utilisation de ces tactiques, ce qui a créé des défis pour les banques avec lesquelles nous travaillons”.

Délais possibles

Binance invite ses utilisateurs à retirer leurs fonds en dollars avant le 13 juin. La société prévient que de potentiels délais dans les retraits seront possibles si le nombre de demande est élevé. Mais la plateforme écarte tout problème de liquidités, assurant qu’elle conserve un niveau de réserves identique à celui des dépôts de ses clients.



Début mai, la SEC avait officiellement assigné Binance et son patron Changpeng Zhao, dit “CZ”, devant un tribunal fédéral de Washington, leur reprochant de contourner les lois américaines. Mardi 4 juin, le régulateur a demandé à la justice de geler les actifs de Binance.US, filiale officiellement indépendante de Binance.



La SEC accuse notamment la société d’avoir permis à des résidents américains d'utiliser sa plateforme sans s'être enregistrée auprès des autorités, ni sa cryptomonnaie BNB, ni ses autres produits financiers. Elle reproche également à Binance d'avoir disposé des fonds déposés par les clients de sa plateforme pour les transférer d'une entité à l'autre en toute opacité, contrevenant au principe de ségrégation des actifs. Plusieurs milliards de dollars de dépôts auraient ainsi été amalgamés et transférés vers Merit Peak, une entité possédée par CZ.

13 chefs d'accusation

“Zhao et les entités de Binance se sont livrés à un large tissu de tromperies, de conflits d'intérêts, de manque de transparence, et d'évasion préméditée de la loi", affirme le président de la SEC, Gary Gensler, dans un communiqué. "Ils ont trompé les investisseurs sur leurs pratiques de contrôle des risques et manipulé les volumes de trading tout en maquillant activement qui contrôlait la plateforme, et en dissimulant où et par qui étaient conservés les actifs."



En tout, ce sont 13 chefs d'accusation – "tous injustifiés" selon Binance – qui apparaissent dans la plainte déposée par le régulateur américain. Celui-ci réclame un redressement, des amendes, une compensation pour les investisseurs lésés, l'arrêt des activités incriminées, et l'interdiction d'en lancer de nouvelles dans le même secteur par les entités visées par la plainte, aux États-Unis.