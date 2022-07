Bird Office et Kactus fusionnent pour dépoussiérer l'événementiel d'entreprise

Les start-up françaises Bird Office et Kactus fusionnent afin de devenir l'acteur de référence dans l'événementiel BtoB. Cette annonce faite le 5 juillet 2022 est couplée à celle d'une levée de fonds de 10 millions d'euros réalisée auprès d'Eurazeo, BNP Paribas Développement, Raise et d'autres. Ils assurent que la nouvelle entité représente un chiffre d'affaires de 80 millions d'euros et regroupe 100 collaborateurs.



Renforcer l'engagement

Les deux start-up sont spécialisées dans l'événement BtoB et le MICE pour Meetings, Incentives, Conferencing, Exhibitions. Elles proposent aux entreprises des solutions pour organiser facilement et rapidement des événements d'entreprises que ce soit des formations, des workshops, des conférences ou des séminaires et des réunions. Le but derrière est de renforcer l'engagement des collaborateurs. Bird Office et Kactus mettent en avant leurs synergies Synergies entre les deux puisque la première a une offre plutôt urbaine et la seconde une offre plus tournées vers des établissements en milieux ruraux. Elles référencent plus de 8000 lieux partenaires : 40% d'hôtels, 30% de lieux évènementiels, 30% de centres d'affaires et d'espaces de coworking.



En se rapprochant, les start-up entendent proposer une solution complète capable d'adresser les grands comptes ainsi que les PME et les ETI. Bird Office et Kactus comptabilisent 30000 clients dont une trentaine avec des contrats-cadres comme Danone, Engie, Bouygues, GRTgaz, Eramet, Lilly, GRDF, etc.

Un marché à 3 milliards

Développement et pérennisation du télétravail, diminution des déplacements professionnels, réduction de la surface des bureaux… Le secteur de l'événementiel BtoB est porté par ces mutations du monde du travail qui semblent être faites pour durer. "Dans ce contexte, la question de l'engagement des collaborateurs est devenue un enjeu majeur pour les entreprises, assure Arnaud Katz, PDG de Bird Office. De ce fait, aujourd’hui, les collaborateurs se voient moins. La solution que nous proposons, avec la fusion de nos deux entités, est de se voir mieux grâce aux réunions, aux séminaires, aux soirées."



Bird Office et Kactus assurent connaître une forte croissance de leur activité. En mai ce sont près de 1800 séminaires qui ont été réservés sur leurs plates-formes. Le marché du MICE est estimé à 3 milliards d'euros en France et à 15 milliards d'euros en Europe, selon des chiffres EY datant de novembre 2019. Dans les 5 années à venir, le nouvel ensemble veut structurer son produit pour proposer aux entreprises tous les services aidant à fédérer les employés sur une même plate-forme, et accélérer son développement en France et en Europe.