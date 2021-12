Bitcoin : NYDIG réalise une levée de fonds record de 1 milliard de dollars

Le record de la plus grosse levée de fonds dans les secteurs de la blockchain et des cryptomonnaies est battu. NYDIG, une plateforme technologique américaine qui offre des services aux entreprises liés au bitcoin, a annoncé le 14 décembre avoir bouclé un tour de table de 1 milliard de dollars, ce qui valorise l'entreprise plus de 7 milliards de dollars. La levée de fonds a été menée par WestCap (AirBnb, Bolt…), et implique également Bessemer Venture Partners, FinTech Collective, Affirm, FIS, Fiserv, MassMutual, Morgan Stanley, et New York Life. La fintech avait déjà levé 200 millions de dollars en mars 2021, et 100 millions en avril.



le grand magasin des technologies bitcoin

NYDIG appartient à la holding Stone Ridge, qui détient également un gestionnaire d'actifs "alternatifs" et un réassureur. La fintech procure des services en marque blanche permettant à ses clients (banques, assureurs, gestionnaires d'actifs, mineurs de bitcoin…) de proposer des portefeuilles de bitcoin, du courtage de bitcoin, le versement d'une partie du salaire en bitcoin, des prêts garantis en bitcoin, et d'investir dans des cryptoactifs. Elle propose également des solutions de stockage de bitcoin pour les investisseurs institutionnels.



En d'autres termes, NYDIG se positionne comme un facilitateur de l'économie du bitcoin. Dans la ruée vers l'or actuelle, elle vend les pelles, les pioches, et de quoi les fabriquer en kit. Cette position dans la chaîne de valeur la rend particulièrement attractive pour qui souhaite profiter du rush actuel autour des cryptomonnaies, et c'est ce qui explique le montant astronomique de cette levée de fonds.



Dans le top 10 des levées de fonds historiques

NYDIG précise que les capitaux seront utilisés pour mettre à jour sa plateforme en intégrant les dernières évolutions du protocole Bitcoin (smart contracts et réseau Lightning notamment, une application adossée à la blockchain Bitcoin qui permet de réaliser des transactions instantanées et à moindres frais).



Le précèdent record dans le secteur des cryptomonnaies était détenu par la bourse FTX, qui a levé 900 millions de dollars en juillet dernier. Cette dernière pourrait bientôt annoncer un nouveau tour de table de 1,5 milliard de dollars, pour une valorisation de 32 milliards, indique le site spécialisé Coindesk.



Cela n'atteint pas encore le montant de la faramineuse levée de fonds de la maison mère du chinois Alipay, Ant Financial, qui avait levé 14 milliards de dollars en 2018 avant son entrée en Bourse avortée ; ou encore les 4,5 milliards du VTC chinois Didi, et les 4,4 milliards de WeWork.