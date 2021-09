Bitcoin, NFT : Twitter fait de l'œil aux cryptomonnaies et cryptoactifs

Twitter a annoncé jeudi 24 septembre plusieurs nouvelles fonctionnalités destinées à soutenir les créateurs de contenu. Le réseau social lance "Tips", dans un premier temps sur les appareils équipés du système d'exploitation iOS d'Apple, qui va permettre de renvoyer de la page de profil vers une plateforme de financement participatif, telle que Patreon. Neuf plateformes sont pour le moment prises en charge. Twitter ne prendra pas de commission sur ces paiements.



Des pourboires en Bitcoin

Il sera également possible de financer les créateurs en Bitcoin via l'application Strike, disponible sur la majorité du territoire américain, ou via un portefeuille de cryptomonnaies, grâce à "l'adresse Bitcoin" des créateurs, une sorte de crypto-IBAN.



Twitter prévoit par ailleurs de lancer sa propre plateforme de financement participatif et un fonds de soutien pour les créateurs de contenus. Un moyen d'accélérer le développement des "Twitter Spaces", les espaces de conversation audio de la plateforme, qui s'enrichiront d'une fonctionnalité de replay. Le réseau social compte en outre développer une autre source de revenu déjà opérationnelle pour les créateurs, les "Espaces Payants", accessibles en achetant des billets, dont le déploiement va s'accélérer.



Bientôt les NFT

Autre annonce à plus long terme, la future gestion des NFT – certificats numériques d'authenticité enregistrés dans une blockchain –, qui prendrait la forme d'un badge sur la page de profil des membres, authentifiant qu'ils sont bien propriétaires de tel ou tel objet numérique.



Jack Dorsey, le CEO de Twitter, est un grand fan des NFT. En mars dernier, il a vendu son propre premier tweet sous forme de NFT pour 2,9 millions de dollars, dont il a fait don à une œuvre caritative. Un peu comme s'il avait vendu son premier autographe aux enchères. Il est également très engagé dans le secteur des cryptomonnaies. Sa société spécialisée dans les paiements, Square, investit régulièrement dans le Bitcoin. Fin 2020, la cryptomonnaie représentait près de 5% de ses actifs.