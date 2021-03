Bitpanda lève 170 millions de dollars pour sa plateforme d’investissement en actifs numériques

Bitpanda conclut l’un des plus importants tours de table en série B d’Europe. La fintech autrichienne a annoncé mardi 16 mars avoir bouclé un tour de table de 170 millions de dollars, mené par Valar Ventures avec la participation des partenaires de DST Global. La levée se trouve actuellement en phase d’approbation par l’autorité autrichienne des marchés financiers (FMA).



Ce tour de table, qui permet à la start-up de porter sa valorisation à 1,2 milliard de dollars, fait de Bitpanda la première licorne d’Autriche. La société prévoit d’aborder "de nouveaux marchés européens et de faire évoluer son offre durablement", d'après son communiqué. Ce cycle de financement intervient 6 mois après une série A de 52 millions de dollars.



Bientôt des bureaux à Madrid, Barcelone, Londres, Paris et Berlin

Fondé en 2014 par Eric Demuth, Paul Klanschek et Christian Trummer, et basé à Vienne, Bitpanda est un néobroker européen qui ambitionne de démocratiser le monde de l’investissement. Il a mis au point une vaste plateforme d’actifs financiers numériques reposant sur une technologie blockchain. La fintech propose à ses utilisateurs, y compris néophytes, de commencer à investir aussi facilement que possible en éliminant les obstacles financiers complexes. Elle offre des frais réduits, des transactions 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et un règlement en temps réel.



Bitpanda a aussi lancé un premier produit physique, la Bitpanda Card. Cette carte de débit permet de dépenser les investissements comme des espèces, en partenariat avec Visa. "Les investisseurs pourront bientôt accéder à une gamme encore plus diversifiée d’actifs financiers numériques avec la possibilité d’investir 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans des fractions d’actions et des ETF (Exchange Traded Funds) sur sa plateforme à partir d’avril", annonce la société.



Au cours des six mois qui ont suivi la levée de fonds en série A, la base d’utilisateurs de Bitpanda est passée de 1,3 million à plus de 2 millions d’utilisateurs enregistrés. Par ailleurs, la société précise que son revenu des deux premiers mois de 2021 dépasse le revenu total de 2020. Bitpanda opère en France, en Espagne, en Turquie, en Italie et en Pologne depuis 2020. Elle a créé en décembre dernier un pôle d’innovation technologique à Cracovie avec l’objectif de doubler les effectifs. Il est également prévu d’établir d’autres technopôles ainsi que des bureaux à Madrid, Barcelone, Londres, Paris et Berlin.