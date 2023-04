Bitstack lève 2 millions d'euros pour démocratiser l'épargne en bitcoin

Après avoir obtenu son agrément PSAN, agrément de prestataire de services sur actifs numériques, auprès des autorités des marchés financiers en fin d’année 2021 et suite à un premier tour de table d’un million d’euros, la start-up Bitstack a lancé la commercialisation de son application mobile en juillet 2022.



"Notre solution en open banking se connecte au compte bancaire de l’utilisateur et calcule automatiquement l’arrondi à l’euro supérieur des dépenses pour épargner la petite monnaie en bitcoin. C’est une façon de procéder ludique, indolore et accessible à tous", explique Alexandre Roubaud, cofondateur de la solution aux côtés de Kabir Sethi. "Notre système s’adapte au style de vie de l’utilisateur. Plus il dépense, plus il épargne."



Neuf mois après son lancement, Bitstack compte 25 000 utilisateurs qui ont épargné plus de cinq millions d’euros sur la période, à raison d’une épargne moyenne de 100 euros par mois. Si son autorisation réglementaire ne concerne que la France et que la start-up n’opère aucun démarchage à l’international, 10% des utilisateurs se tournent de leur propre chef vers Bitstack alors qu’ils vivent dans une quinzaine de pays utilisant l’euro.

Une levée en euro au profit des bitcoins

Avec sa nouvelle levée de fonds de deux millions d’euros, la start-up entend accélérer son développement en investissant dans son équipe, en faisant l’acquisition de nouveaux clients et en enrichissant son offre. "Nous allons sortir une carte de débit qui permettra de dépenser des euros ou des bitcoins et d’en retirer du cashback en bitcoin qui viendra s’ajouter à l’épargne."



Malgré la tendance baissière du marché du bitcoin, Bitstack encourage ses utilisateurs à faire une épargne régulière selon la stratégie d’investissement à long terme du "Dollar Cost Averaging", DCA, qui doit limiter l’impact de la volatilité de la cryptomonnaie. "A ce jour, un utilisateur de Bitstack enregistre une plus-value potentielle de 30% malgré la baisse du bitcoin en 2022."



La nouvelle hausse du bitcoin début 2023 tend à confirmer la stratégie de la start-up. A côté, Bitstack mettra en place une solution de virement en bitcoin et donnera à ses utilisateurs la possibilité de déposer directement leur salaire grâce à un IBAN virtuel et pourront ainsi convertir un pourcentage de leurs revenus en bitcoins.



"Nous voulons réinventer la façon dont les utilisateurs gèrent leur argent." Les utilisateurs ont accès à leur épargne à tout moment depuis l’application et peuvent vendre leur bitcoin pour récupérer des euros. "Ils peuvent aussi décider de sécuriser eux-mêmes leur bitcoin dans un autre portefeuille de leur choix." Pour mener à bien ses projets de développement, la jeune pousse prévoit trois recrutements au moins.