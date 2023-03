Blablacar veut racheter Klaxit pour développer le covoiturage courte distance et le B2B

Blablacar annonce ce 15 mars son intention d’acquérir Klaxit, la start-up française spécialiste des trajets partagés domicile-travail. Le géant du covoiturage aux 100 millions d’utilisateurs espère ainsi ajouter une nouvelle corde à son arc avec une offre axée sur les trajets courts et dédiée aux collectivités et aux entreprises, segment sur lequel Klaxit est spécialisé.

Blablacar s’était positionné sur le créneau des trajets quotidien dès 2018 en lançant l’application BlaBlaLines, devenu BlaBlaCar Daily en 2021 pour faciliter son déploiement à l’international. L’entreprise semble aujourd’hui considérer que le modèle partenarial de Klaxit est peut-être ce qui le fera enfin décoller.

Klaxit développe depuis 2012 une expertise B2B. La start-up, qui dit avoir réalisé plus de 2,6 millions de trajet en 2022, travaille avec une cinquantaine de collectivités locales en France pour subventionner les trajets quotidiens des habitants et accompagne 350 entreprises afin d’organiser les déplacements de leurs employés. C’est ce modèle qui intéresse BlaBlaCar, qui souhaite, avec cette acquisition, le pérenniser.

Klaxit avait besoin de notoriété

De son côté, Klaxit y voit une opportunité d’accroître sa notoriété. C'est déjà ce qu'elle avait tenté de faire en 2019, en rachetant son concurrent iDVROOM à la SNCF afin de gonfler sa base utilisateurs et d'acquérir de nouveaux clients.

"Pour aller plus loin et convaincre encore plus de citoyens, nous avions besoin d’une marque connue de tous et d’une communauté de plusieurs millions de membres", explique Julien Honnart, cofondateur et président de Klaxit. "En combinant nos forces avec celles de BlaBlaCar, nous pourrons gagner de précieuses années", complète Cyrille Courtière, cofondateur et CTO de la start-up.

"À l’horizon 2024, cette union pourrait aboutir à la fusion entre Klaxit et BlaBlaCar Daily en une seule application", explique le communiqué. Le projet est actuellement en cours de négociation et soumis à différentes étapes avant sa finalisation, notamment la procédure de consultation des différentes parties prenantes.

Le covoiturage courte-distance a du mal à se démocratiser

Avec ce nouveau projet, les deux entreprises veulent unir leur force pour parvenir à véritablement décoller. Car si le covoiturage longue distance marche bien, le concept peine à se généraliser sur les trajets du quotidien. Sur de courtes distances, les conducteurs sont moins disposés à faire des détours. Or, il est très difficile de trouver un conducteur et un passager réalisant un trajet identique ou presque, et ce, aux mêmes horaires… À mois d’avoir une masse très importante d'utilisateurs.

Si la période Covid a mis un gros coup au secteur, la hausse des prix des carburants ainsi que le plan Covoiturage présenté en décembre par le gouvernement, prévoyant notamment une prime de 100 euros pour les nouveaux conducteurs et aidant les collectivités à subventionner les voyages, pourraient lui être bénéfique.