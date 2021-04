BlaBlaLines devient BlaBlaCar Daily et vise le covoiturage du quotidien

Après l'annonce de sa levée de fonds de 97 millions d'euros, BlaBlaCar précise sa stratégie sur le covoiturage du quotidien. Son service BlaBlaLines, destiné aux trajets domicile-travail, devient BlaBlaCar Daily et vise de façon plus globale le covoiturage du quotidien, annonce la licorne lundi 26 avril 2021.



300 000 trajets en septembre

Un changement de nom qui devrait faciliter le déploiement de l'application, notamment à l'international, puisqu'il reprend le nom de la licorne. Au-delà des trajets domicile-travail, BlaBlaCar souhaite séduire des usagers pour des trajets de la vie de tous les jours comme se rendre à un entraînement sportif ou à la pratique de n'importe quel loisir. Pour toucher un nombre croissant d'utilisateurs potentiels, les trajets en BlaBlaCar Daily seront aussi visibles lors des recherches d'itinéraires sur Google Maps et ViaNavigo.



L'ambition est de réaliser 300 000 trajets par mois dès septembre 2021. Une ambition réaliste selon BlaBlaCar, qui explique avoir déjà séduit 1,5 million de membres et espère toucher encore plus d'usagers. "Notre activité a bien résisté à la crise car le télétravail n’est pas possible pour tous et nombreux sont ceux qui sont rassurés de voyager à deux en covoiturage par rapport au brassage des transports en commun", balaie Adrien Tahon, directeur général de BlaBlaCar Daily, dans un communiqué.



Pour faire grossir son nombre d'utilisateurs, BlaBlaCar Daily mise aussi sur l'adoption de la LOM (loi d'orientation des mobilités) et du forfait mobilité durable qui permet aux entreprises de prendre en charge les frais de covoiturage. De même, les collectivités peuvent subventionner ce mode de déplacement comme c'est déjà le cas avec l'Ile-de-France, les Pays-de-la-Loire et le Genevois Français.



De nouvelles fonctionnalités

Désormais, BlaBlaCar Daily propose aux utilisateurs de localiser en direct les covoitureurs et les passagers sur la carte. Il est aussi possible de voir les différentes étapes de l'itinéraire et lancer la navigation sur l'application GPS de son choix. Des fonctionnalités issues du rachat de la start-up Less en 2018. Peut-être qu'à terme BlaBlaCar viendra aussi proposer une option pour essayer de trouver un covoiturage en direct ?



BlaBlaCar Daily a été repensé pour identifier automatiquement les covoitureurs avec lesquels les passagers prennent des habitudes de déplacement. L'idée étant de faciliter la recherche d'un trajet et l'organisation des trajets sur la semaine en proposant des trajets qui n'ont plus qu'à être confirmés.