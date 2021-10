Bloom séduit Dassault Systèmes avec sa solution d'analyse des réseaux sociaux

Bloom lève 11 millions d'euros pour sa plateforme dédiée à l'analyse qualitative, prédictive et stratégique des réseaux sociaux. Une levée menée auprès des actionnaires historiques, de Bpifrance et de Dassault Systèmes, avec lequel la start-up noue également un partenariat stratégique. Fondée en 2017, Bloom entend transformer les approches traditionnelles du marketing et de l'analyse stratégique grâce aux réseaux sociaux.



TikTok, Twitter, Facebook...

"Les échanges publics entre les communautés recèlent des données et des opinions d’une richesse et d’une qualité incroyables, et ne sont à ce jour, que partiellement exploités", commente Bruno Breton, fondateur et CEO de Bloom. Des donnes d'autant plus importantes que l'usage des réseaux sociaux s'est accentué avec la pandémie de Covid-19, assure la start-up. Avec sa technologie d'inférence sociale, Bloom entend en proposer une analyse fine. Aujourd'hui, Bloom peut analyser les données issues de TikTok, Twitter, Facebook, Instagram et YouTube.



"L'analyse profonde de ces influences révèlent des signaux faibles, des tendances qu’il faut capter et traiter, explique Bruno Breton. Les données qualifiées seront ensuite bonifiées par les technologies de modélisation collaborative de Dassault Systèmes en fonction du client et de son secteur". Bloom a mis au point des algorithmes capables d'établir des corrélations techniques entre les contenus, les acteurs et les communautés et de suivre la propagation d’une conversation, ainsi que les positions et les émotions associées.



La start-up assure que sa plateforme peut-être utilisée pour la communication de crise, la captation d'informations et de tendances utiles pour établir la stratégie des marques ou encore la relation client et l'accompagnement des dirigeants. Sa solution va venir enrichir la plateforme 3DEXPERIENCE de Dassault Systèmes. Ce partenariat stratégique va aider Bloom à passer à l'échelle et améliorer sa plateforme. La jeune entreprise, qui revendique des clients comme la SNCF, le CNES, EDF, Samsung ou encore l'ESA, ambitionne également de s'étendre à l'international.