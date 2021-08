Bluecore lève 125 millions de dollars pour ses outils de fidélisation des clients dopés à l'IA

Bluecore, start-up spécialisée dans les technologies marketing et la fidélisation des clients, a levé 125 millions de dollars. Le tour de table en série E a été mené par la fintech Georgian, FirstMark et Norwest, ainsi que par un nouvel investisseur, Silver Lake Waterman. Cet investissement porte le financement total de Bluecore à plus de 225 millions de dollars et la propulse au rang de licorne avec une valorisation à plus d'un milliard de dollars.



Fondée en 2013 à New York, Bluecore aide les détaillants à mettre en place des communications marketing personnalisées par le biais d'e-mails, de plateformes d'e-commerce et d'autres canaux publicitaires numériques. Pour ce faire, la société fournit des analyses du comportement des consommateurs et établit des prédictions d'interactions avec les produits. La start-up donne la priorité aux indicateurs clés de performance du e-commerce qui influent directement sur la croissance, comme l'augmentation de la fréquence d'achat et de la durée de l'engagement client.



mettre l'IA au profit de la croissance

L'objectif de Bluecore est d'augmenter les revenus en faisant croître "la fréquence d'achat, la taille du panier et les conversions grâce à la personnalisation", détaille Fayez Mohamood, PDG et fondateur de Bluecore. Cela implique de réunir les données concernant les acheteurs et les données sur les produits dans un seul système et en temps réel afin de fidéliser le client et augmenter les interactions.



Sa plateforme d'intelligence artificielle prédictive pour la vente fusionne trois ensembles de données traditionnellement déconnectés à savoir " l'identité de l'acheteur, le comportement de l'acheteur et le catalogue de produits avec lesquels il s'engage", indique la société. Pour les commerçants, Bluecore propose une grille tarifaire basée sur le succès des opérations mises en place. "Les clients paient uniquement en fonction du trafic et des conversions générés par l'IA", dévoile l'entreprise.



L'essor du commerce en ligne

Avec ce nouveau financement Bluecore envisage d'accélérer le développement de ses produits à destination du e-commerce et ses investissements dans l'IA et l'analytique. Forte de clients de renoms comme Gap, Nike, Teleflora, Tommy Hilfiger et CVS Pharmacy, la jeune pousse souhaite également accélérer ses opérations et démarcher de nouveaux clients.



En raison du contexte sanitaire, l'e-commerce est un secteur en plein essor. "Au cours des deux dernières années, le monde du retail a vu les ventes passer de 85% en boutique physique à une répartition 50/50 entre les canaux en ligne et hors ligne", indique Bluecore. Ces marques qui vendent sur les canaux numériques pourraient se tourner vers les outils proposés par Bluecore notamment pour transformer les acheteurs uniques en clients réguliers. Un point essentiel pour la croissance sur le long terme.