Bluesky, l'alternative à Twitter de Jack Dorsey, est disponible en bêta sur iOS

Twitter va-t-il avoir de la concurrence ? Bluesky, dont le créateur n’est nul autre que Jack Dorsey, l’un des cofondateurs du réseau social à l’oiseau bleu, est désormais disponible sur l’App Store. Il n’est toutefois pas encore accessible : seuls ceux disposant d’une invitation peuvent pour l’instant l’utiliser. Le temps de passer les premières phases de test.

L’application, repérée par le site américain spécialisé TechCrunch dans la boutique d’Apple, revêt un design très semblable à celui de Twitter. Le réseau fonctionne également sur le même modèle, avec un fil d’actualité, et la possibilité de "liker" ou de "retweeter" un message. Le nombre de caractères autorisé pour un message peut aller jusqu’à 256. Si Bluesky n’a pas encore attiré de personnalités publiques, l’application se révèle "fonctionnelle, bien qu’un peu dépouillée", selon le site américain. En revanche, sur le modèle de Mastodon, Blueksy se veut décentralisé et propose un algorithme ouvert, pour donner plus de latitude à ses utilisateurs.

Les équipes de la nouvelle application ont refusé de répondre aux questions de TechCrunch, arguant qu’elles se concentraient pour l’instant sur des améliorations techniques et non sur sa médiatisation. Logique, puisque l’application n’est pas encore disponible pour tout le monde. Pour tester soi-même le réseau, il faut se rendre sur le site web de Bluesky et renseigner son adresse e-mail, puis d'attendre le code d'invitation.

Après l’oiseau bleu, un ciel bleu

Bluesky est né dans les locaux de Twitter, à partir de 2019, alors que Jack Dorsey en était encore le CEO. Ce dernier a quitté ses fonctions en novembre 2021 mais est resté au sein du conseil d’administration de Twitter jusqu’en mai 2022. Ce nouveau réseau n’est donc pas né en réaction à la prise de contrôle de Twitter par Elon Musk, mais bien de la volonté de longue date de Jack Dorsey de proposer un réseau ouvert, moins sujet aux desideratas de ses actionnaires. Cela dit, les polémiques incessantes autour de Twitter depuis sa reprise par Elon Musk et le caractère arbitraire des décisions du nouveau patron ne peuvent que profiter à Bluesky.

"Avec Musk maintenant à la tête de Twitter, il n'est pas clair si ou comment les deux projets peuvent rester entrelacés", relève TechCrunch. L'an passé, Bluesky a déclaré avoir reçu 13 millions de dollars de Twitter pour asseoir "sa liberté et son indépendance" au moment de se lancer. "Il serait surprenant qu'un projet secondaire comme Bluesky reste une priorité." Jack Dorsey fait partie de son conseil d’administration. Reste à voir si Bluesky sera plus simple à prendre en main que Mastodon, dont les multiples serveurs ou instances ont décontenancé plus d'un utilisateur.