BMW et Valeo co-développent un nouveau système de stationnement entièrement automatisé

L’équipementier automobile français Valeo, spécialisé dans l’aide à la conduite et les capteurs, et le groupe automobile allemand BMW annoncent ce 14 février 2023 avoir signé un accord de coopération sur le développement commun de fonctionnalités de stationnement automatisé avec une autonomie de niveau 4, c’est-à-dire permettant à la voiture de se garer sans intervention du conducteur. Elles ont vocation à être utilisables tant sur terrain privé que dans les aires de stationnement publiques.

Plus de 100 experts en R&D des deux entreprises, partenaires historiques dans l'aide à la conduite, seront mobilisés pour co-développer ces solutions de stationnement autonome, de l’aide à la manœuvre automatisée au système de voiturier Automated Valet Parking (AVP).

De nouvelles fonctions pour les prochains véhicules de série BMW

Ces fonctions s’appuieront sur des technologies et des capteurs intégrés au véhicule, qui devraient équiper la prochaine génération de plateforme BMW "Neue Klasse" prévue pour 2025, et les prochains véhicules de série du groupe allemand.

L’AVP est assez impressionnante. Elle permettra au conducteur de laisser son véhicule dans une zone de dépose dédiée (dont les infrastructures actuelles ne disposent pas encore), à l’entrée du parking d’un centre commercial par exemple, et d’aller tout de suite faire ses courses.

La voiture entre dans le parking, cherche toute seule une place de stationnement et effectue les manœuvres nécessaires pour s’y garer. Elle pourrait même circuler jusqu'à un autre point de rencontre pour récupérer son propriétaire ou en profiter pour laver la voiture ou recharger le véhicule s’il est électrique.

Une adaptation des infrastructures est nécessaire

Fascinante, mais, pour l’heure, difficilement envisageable sans ajustement des lieux publics et parcs de stationnements. Les deux partenaires comptent donc élaborer, en parallèle, une gamme de services destinés aux infrastructures en vue de leur proposer des fonctionnalités de stationnement, de recharge et de lavage entièrement automatisés.

Mais quand on voit le temps qu'elles mettent à être équipées de bornes de recharge électriques, on imagine que tout cela n’est pas pour tout de suite…

"La création de fonctions véritablement impressionnantes pour les utilisateurs finaux repose non seulement sur l’utilisation de logiciels et de matériel de pointe à tous les niveaux de la chaîne de valeur numérique, mais aussi sur l’exploitation d’un puissant écosystème de données sur les flottes de véhicules" a déclaré Nicolai Martin, Senior Vice President Driving Experience chez BMW Group.

Une puissante plateforme de calcul pour exécuter les algorithmes mis au point

Les fonctions logicielles sont pour le moment basées sur l’actuelle pile logicielle de stationnement automatisé introduite en 2021 avec la BMW iX. La pile de la prochaine génération devrait être encore améliorée pour accueillir une puissante plateforme de calcul et exécuter les algorithmes mis au point dans le cadre de ce travail commun.

"S’appuyant sur des composants logiciels déjà commercialisés, cette coopération tirera parti de notre savoir-faire et de nos technologies, comme les algorithmes avancés de vision par ordinateur basés sur l’IA, et nous permettra d’enrichir notre portefeuille avec des fonctions d’autonomie de niveau 4 ainsi que des services Cloud. D’autres constructeurs automobiles pourront en outre utiliser cette plateforme", espère Marc Vrecko, Directeur du Pôle Systèmes de Confort et d’Aide à la Conduite de Valeo.

En France, le niveau 4 d’autonomie est interdit

À noter que Valeo a développé le système Park4you pour Volkswagen depuis 2007 et que Ford, Volvo ou encore Hyundai ont, eux aussi, leur technologie de stationnement de niveau 4.

De même pour Mercedes, qui a travaillé avec Bosch sur le sujet et a annoncé, le 30 novembre 2022, avoir obtenu les autorisations nécessaires pour déployer commercialement leur "Automated valet parking", solution de parking permettant à un véhicule d’aller se garer de manière autonome sur une place de stationnement disponible, à l'aéroport de Stuttgart, en Allemagne.

À noter également que si le stationnement sans conducteur et sans surveillance humaine a obtenu en 2019 l’approbation des pouvoirs publics en Allemagne, en France, le niveau 4 d’autonomie n’est toujours pas accepté.