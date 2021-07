BNP Paribas accélère dans le paiement fractionné en s'emparant de Floa auprès du groupe Casino

Banque Casino, devenue Floa, change de main. BNP Paribas a annoncé mercredi 28 juillet 2021 s'emparer de la fintech spécialisée dans le paiement fractionné pour un montant total de 258 millions d'euros. BNP Paribas et le groupe Casino en profitent également pour signer un partenariat stratégique et commercial.



Un spécialiste du paiement fractionné

Floa propose des solutions de paiement fractionné pour les e-commerçants ou gammes de crédits à la consommation et de cartes bancaires. Les parcours de souscription sont 100% dématérialisés et multicanaux requérant un minimum de justificatifs, et la garantie d’une réponse immédiate.



Créée en 2001, la fintech a changé d'identité en octobre 2020 pour se détacher symboliquement de sa maison-mère et s'imposer comme un leader européen du paiement fractionné après en avoir été l'un des artisans historiques. A cette occasion elle revendiquait plus de 3 millions de clients, et une croissance annuelle supérieure à 20%. Son offre est alors présentée sous deux marques : Floa Bank pour les clients BtoC et Floa Pay pour ses partenaires BtoB.



BNP Paribas assure pouvoir apporter le soutien nécessaire à Floa pour son développement européen. "Ce projet s’inscrit parfaitement dans le cadre de notre stratégie de développement en matière de paiements en Europe", affirme Thierry Laborde, directeur général délégué du groupe BNP Paribas.



Une forte concurrence

En parallèle de cette cession de Floa, le groupe Casino (Casino Supermarchés, Géant et Cdiscount) a signé un partenariat avec BNP Paribas qui va devenir son fournisseur et distributeur exclusif de crédit à la consommation, dont des solutions de paiement fractionné pour ses clients. Cdiscount continuera à opérer son activité de paiement par carte bancaire en s’appuyant sur Floa. Enfin, "le groupe Casino sera intéressé au succès de l’activité de paiement" fractionné Floa Pay à travers un partenariat visant à développer cette activité.



Les solutions de paiement fractionné se multiplient et nombreux sont les acteurs à se lancer sur ce marché à commencer par PayPal, le géant du secteur. Une myriade de start-up et fintech déploie également leurs offres comme Klarna, Younited, Finfrog, Alma, et d'autres encore. BNP Paribas cherche donc à muscler son offre dans ce secteur pour ne pas passer à côté du changement des usages dans l'e-commerce. "L’adoption des usages digitaux dans les paiements est massive, et elle poursuit encore son renforcement avec la très forte croissance du e-commerce", ajoute Thierry Laborde.