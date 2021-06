BNP Paribas Real Estate séduit par Unity pour créer un jumeau numérique de Paris

A l'occasion du salon Viva Technology, BNP Paribas Real Estate a dévoilé jeudi 17 juin 2021 son jumeau numérique de Paris. La filiale immobilière de BNP Paribas s'est lancée dans ce projet, baptisé Wired pour Wearable Immersive Real Estate Dataroom, en mars 2020. L'objectif : développer un outil de visualisation des données immobilières en 3D.



Utilisation du moteur de jeu Unity

L'utilisation d'un jumeau numérique existant, développé par des sociétés comme Siradel, a été écarté en raison de leur coût trop important. Mais aussi parce que BNP Paribas Real Estate souhaite "utiliser des données confidentielles qu'il n'est pas possible d'héberger ailleurs que chez nous", ajoute Florian Couret, head of digital innovation chez BNP Paribas Real Estate. Enfin, l'idée était aussi de mettre au point "une qualité et une expérience visuelle qui réponde à nos besoins".



"Nous avons fait pas mal d'exploration sur des sujets autour de la réalité augmentée, la réalité virtuelle et les capture volumétrique" au cours des dernières, relate Florian Couret. BNP Paribas Real Estate a donc décidé de de se tourner vers Unity pour mettre au point, tout seul, son jumeau numérique de la ville de Paris. Ce moteur de jeu permet de parvenir relativement rapidement à la solution escomptée : recréer une ville en 3D.



Données en open data

Wired est un outil pensé pour les clients de BNP Paribas Real Estate qui ne peuvent pas ou ne veulent pas se déplacer dans la ville pour visiter les quartiers. Les bâtiments célèbres et historiques d'une ville sont mis en avant aux côtés des bâtiments proposés à la vente ou en location par BNP Paribas Real Estate. Pour parvenir à ce résultat, "nous avons capitalisé sur nos données et celles accessibles en open data", clame Eric Siesse, directeur général adjoint de BNP Paribas Real Estate Transaction.



Il est donc possible de visualiser toutes les informations concernant le bâtiment de BNP Paribas Real Estate, mais également les transports en commun et les distances pour les atteindre, les restaurants, les espaces de coworking ou les entreprises aux alentours. Les évolutions sociologiques d'un quartier sur plusieurs années peuvent être mises en avant. Le but est de pouvoir se faire une idée de la ville et du quartier sans avoir à se déplacer.



BNP Paribas Real Estate envisage déjà de "réaliser les jumeaux numériques des principales métropoles régionales françaises", ajoute Richard Malle, deputy head of business services, research innovation, data de BNP Paribas Real Estate, sans préciser de calendrier précis.



Prévision des loyers et visites immersives

Le plus dur n'a pas été de créer ce jumeau numérique de Paris, mais l'UX qui corresponde aux besoins des métiers. Au-delà d'être un outil de visualisation des données, Wired est pensé comme un éditeur : chaque collaborateur peut configurer les boutons de raccourcis selon ses besoins pour faire apparaître rapidement les entreprises situées dans le même quartier, les restaurants aux alentours ou les autres bâtiments répondant à ses critères qui seront disponibles dans les années à venir.



Pour l'instant seules des informations sur le bâtiment proposé à la vente ou à la location sont affichées ainsi que des visuels. A terme, l'idée est également de proposer une visite de l'immeuble en 3D. BNP Paribas Real Estate ne sait pas encore quel outil sera utilisé pour cela. Les équipes de Wired aimeraient également ajouter un outil qui automatise l'évolution à prévoir quant aux prix de l'immobilier dans un quartier donné. "C'est déjà quelque chose que nous faisons, précise Florian Couret mais le plus dur est de parvenir à rendre ces informations visuelles".