BNP Paribas s'associe à une nouvelle blockchain de consortium

Les blockchains privées ont eu leur heure de gloire dans les entreprises, mais les initiatives se sont taries au profit de cas d'usages développés sur les blockchains publiques. Certaines font néanmoins encore le choix d'une infrastructure fermée. De grandes institutions financières viennent ainsi d'annoncer un nouveau projet de blockchain de consortium, baptisé "réseau Canton", parmi lesquelles BNP Paribas.

La banque s'est associée notamment à Goldman Sachs, Microsoft, CapGemini, Deloitte, Cboe Global Markets, Digital Asset, ASX, Deutsche Börse, Moody’s, Paxos, et SBI Digital Asset Holdings pour lancer une blockchain dédiée aux marchés financiers. Les premiers tests débuteront en juillet. L'objectif est de permettre aux cas d'usage de passer à l'échelle et de garantir une interopérabilité des systèmes, tout en assurant aux différents participants un contrôle sur le dispositif global et une conformité à la réglementation.

Un avenir pour les blockchains privées dans la finance

"Les systèmes comme Canton sont une brique essentielle pour les futures infrastructures de marché digitales et distribuées", déclare Jens Hachmeister, directeur des services aux émetteurs et des marchés numériques chez Deutsche Börse, l'opérateur boursier allemand.

Les précédentes tentatives de consortiums autour de blockchains privées dédiées à la finance n'ont pas eu le succès escompté, y compris chez les membres de ce nouveaux projet. En novembre dernier, l'opérateur boursier australien ASX a abandonné son projet en partenariat avec l'américain Digital Asset. Goldman Sachs s'est retiré du consortium R3, l'une des principales blockchains privées dont font partie BNP Paribas, Natixis et Société Générale.