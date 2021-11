Booksy rachète la start-up Kiute spécialisée dans la prise de rendez-vous beauté

Kiute, start-up française spécialisée dans la réservation en ligne de rendez-vous beauté, est rachetée par l'Américain Booksy. Ce dernier se présente comme le plus grand fournisseur de logiciels de réservation de beauté et de bien-être et de gestion d'entreprise. L'acquisition a été annoncée le 30 novembre 2021 et les détails financiers n'ont pas été précisés.



Renforcer sa présence en France

Kiute et Booksy proposent aux professionnels de la beauté et de la coiffure un logiciel de gestion et de réservation tout-en-un. "Nous avons été séduits par l’expertise de Kiute, tant dans la qualité de son produit que dans la performance des équipes", explique Stefan Batory, CEO de Booksy. Kiute, qui a lancé son logiciel en France en 2014, revendique 10 000 salons clients.



Boosky revendique 16 millions de clients utilisateurs actifs de l'application répartis sur 8 pays : Etats-Unis, Royaume-Uni, France, Pologne, Espagne, Brésil, Mexique et Afrique du Sud. En s'emparant de la start-up Kiute, Boosky cherche donc à renforcer sa présence dans l'Hexagone. Le CEO de Booksy parle "d'un marché français en pleine croissance". Ce serait le deuxième plus grand marché de l'Union européenne avec plus de 100 000 salons de coiffure, instituts de beauté et spas. Et seulement 20% du marché est digitalisé.



"Cette opération de rapprochement entre Kiute et Boosky offre l’opportunité de combiner l'expérience et les connaissances acquises au fil des ans par les deux sociétés", ajoute Stefan Batory. Boosky fait face à la concurrence d'acteurs comme Planity et Treatwell. Le rapprochement de Boosky et Kiute s'inscrit dans l'ambition de faire naître un géant du secteur.