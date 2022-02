Boulanger va entrer au capital de Recommerce

Les produits d'électroniques reconditionnés séduisent. La pépite française Recommerce va changer de propriétaire à l'occasion d'un nouveau tour de table. Cette annonce intervient après la levée de fonds de 450 millions d'euros annoncée par Black Market en début d'année 2022.



En 2018, Recommerce a levé 50 millions d'euros auprès des fonds Creadev et Capza qui entrent alors à son capital. Ce sont ces fonds qui aujourd'hui laissent leur place à United.b, un écosystème qui regroupe les magasins Boulanger, Electro Dépôt, HiFi International, Krëfel. United.b doit prendre 66% du capital à l'occasion de cette nouvelle levée, rapporte LSA. Bouygues Telecom, qui était actionnaire depuis 2009 de Recommerce, garde ses parts. Ainsi que les fondateurs de Recommerce.



Le boom de la second main

Recommerce a été fondée en 2009 par Pierre-Etienne Roinat, Benoit Varin, Cédric Maucourt, et Antoine Jeanjean. L'entreprise rachète, reconditionne et revend des équipements reconditionnés comme les smartphones, les montres ou les consoles de jeux. Boulanger s'est déjà rapproché de Recommerce en fin d'année dernière. L'entreprise spécialisée dans la vente d'appareil électronique a lancé une offre de reprise en collaboration avec CircularX, une plateforme technologique SaaS dédiée à l'économie circulaire lancée par Recommerce.



Pour Recommerce, l'intérêt de voir entrer à son capital un groupement d'industriels comme United.b est évidemment. Cela va lui permettre de collecter un plus grand nombre d'appareils électroniques à reconditionnés. D'autant plus que Boulanger proposer déjà aux particuliers de déposer leurs appareils usagers dans ses boutiques.



Le secteur des produits reconditionnés séduit un nombre croissant d'acheteurs. Au-delà de l'aspect environnemental, le prix toujours plus élevé des appareils électroniques, et tout particulièrement des smartphones, amène beaucoup de consommateurs à se tourner vers les produits reconditionnés. De manière plus global, le marché de la seconde main touche 80% des cyberacheteurs qui ont déjà achetés ou revendus des produits reconditionnés, selon le baromètre de l'audience du e-commerce en France réalisé par Médiamétrie. Le phénomène ne semble pas prêt de retomber.