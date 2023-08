Boursorama atteint 5 millions de clients et la rentabilité

Boursorama a atteint la barre des 5 millions de clients début juillet, et dégagé un résultat net de 47 millions d'euros au deuxième trimestre, une "rentabilité record sur le secteur". La banque en ligne du groupe Société Générale confirme ainsi sa position de leader sur le marché français, en s'offrant en outre le luxe d'être en avance sur ses objectifs de rentabilité en 2024.

La banque a continué à conquérir de nouveaux clients, précisément 129 000 entre avril juin 2023. Mais pour augmenter sa rentabilité, elle est passée à une nouvelle phase de sa croissance en réduisant ses dépenses de marketing et d'acquisition (primes de bienvenue…). Sur les 18 derniers mois, Boursorama a engrangé plus de 2 millions de nouveaux clients, avec un coût d'acquisition en baisse de 27% par rapport à 2021. Elle a notamment récupéré les clients d'ING, qui s'est retirée du marché français. Boursorama était assise sur un modèle intrinsèquement rentable mais ses investissements dans l'acquisition expliquaient ses pertes.

Boursorama capte un quart des dépôts

Ses 5 millions de clients lui ont confié un total de 70 milliards d'encours (dépôts et crédits), soit une moyenne de 14 000 euros d'encours par client. Et surtout, 51% d'entre eux l'utilisent comme banque principale. Une belle performance, qui prouve que les banques en ligne ne sont plus seulement une banque d'appoint pour les clients. La banque a ainsi réussi à capter 26% de la collecte nette de dépôts sur les cinq premiers mois de l'année. Les encours moyens (dépôts + épargne financière) sont en hausse de 39% sur un an, et les encours d’assurance-vie progressent de 70%, dont 42% en unités de compte.

Ces clients sont également actifs. Le nombre de transactions par carte a bondi de 37% en un an, soit en moyenne 17 transactions par mois et par carte bancaire (dont 20% via des wallets mobiles comme ceux de Google et Samsung).