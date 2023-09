Boursorama mise en demeure par la CNIL pour des demandes abusives de données personnelles

Boursorama a été mise en demeure au mois d'août par la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), pour avoir demandé à certains de ses clients leurs identifiants utilisés pour le site des impôts afin d'accélérer le traitement de leur dossier. L'information, révélée par Next INpact, a été confirmée à l'AFP par la banque en ligne du groupe Société Générale.



Boursorama demandait depuis juin 2022 à ses clients qui souhaitaient obtenir un prêt à la consommation, sans avoir domicilié leurs revenus chez la banque en ligne, leurs codes d'accès au site officiel Impots.gouv.fr, afin d'effectuer des vérifications plus rapidement. Une demande optionnelle et respectant les conditions nécessaires de cybersécurité et d'anonymisation selon la banque.

Une pratique contraire au RGPD

La CNIL a néanmoins jugé que la pratique n'était pas conforme avec les dispositions du Règlement général sur la protection des données (RGPD), et a mis en demeure Boursorama de cesser sous deux mois le traitement des identifiants de connexion au site des impôts.



Boursorama a dépassé les 5 millions de clients cet été et la banque est désormais rentable. 51% de ses clients l'utilisent comme banque principale. La banque communique régulièrement à ses clients des conseils pour se protéger de la fraude, en expliquant par exemple que ses conseillers "ne vous appelleront jamais pour obtenir vos informations personnelles et confidentielles (identifiant, mot de passe, numéro de carte, etc…)". Une affirmation qui apparaît en effet assez contradictoire avec les faits relevés par la CNIL.