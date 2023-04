Bousculé par l'inflation, Ynsect licencie 70 employés pour atteindre la rentabilité

Ynsect, la pépite française de la food tech, a annoncé ce 17 avril 2023 licencier environ 70 de ses 360 employés, soit 20% de ses effectifs, pour "se concentrer sur des produits à forte valeur ajoutée" selon le communiqué. Elle explique être touchée par la flambée des prix de l’énergie (notamment de l’électricité) ainsi que des matières premières agricoles et dit subir de manière générale le contexte économique maussade. La start-up a alors dû prendre des décisions radicales pour tenter d’enfin atteindre la rentabilité après douze années d’exercice.

Arrêt de la production aux Pays-Bas

36 des licenciements annoncés sont liés à l’arrêt de la production de son usine située à Ermelo, à une heure d’Amsterdam. Cette dernière avait été récupérée par la start-up en avril 2021 grâce à l’acquisition de l’acteur néerlandais Protifarm pour accélérer son développement sur le marché de la consommation humaine de produits à base d’insectes.

Ce qui laisse à penser que la start-up souhaite se recentrer sur l’alimentation animale et végétale (certainement plus simple à commercialiser dans l’immédiat). Une partie de l'usine devrait être conservée et transformée en centre de R&D et huit salariés néerlandais continueront d'y travailler, selon les précisions obtenue auprès de l'entreprise par L'Usine Digitale .

Une trentaine d’autres salariés vont être congédiés en France. Il s’agirait "d’employés parisiens qui travaillaient sur des projets de développement futurs", selon les vagues explications que L’Usine Digitale a pu avoir.

175 millions d’euros de contrats déjà signés

L’entreprise a en revanche insisté sur les 175 millions d’euros de contrats pluriannuels déjà signés, ajoutant qu’1 milliard d’euros supplémentaire sont actuellement en négociation. La société doit donc maintenir la cadence dans ses usines et pour ce faire, elle compte en priorité sur celle de Poulainville, près d’Amiens, baptisée Ynfarm, qui a accueilli ses premiers insectes fin 2022 et devrait, à terme, fournir jusqu’à 120 000 tonnes de produit par an.

Son usine Ynsite, située à Dole dans le Jura, aurait dépassé de 25% son objectif de production depuis son démarrage en 2022 et continue donc de tourner. Tout comme celle d’Omaha (Nebraska) aux Etats-Unis, acquise l’année dernière avec le rachat de Jord Producers, spécialisé dans les produits à base d’insectes destinés à l’alimentation des volailles. Cette dernière aurait dépassé 100% de production et de vente supplémentaire par rapport au budget prévu et voté en board en décembre 2022 selon Ynsect.

Vers un modèle capital light

Et parce qu’il fallait contrebalancer avec une annonce un peu plus positive, la start-up a déclaré avoir levé 160 millions d’euros sans mentionner les investisseurs ni dévoilé sa valorisation. Il s’agit du premier round d’une série D qui devrait être clôturée cette année.

On est loin des montants des précédentes levées, ce qu’Ynfact reconnaît et justifie. "Dans un monde où le coût des capitaux propres et de la dette ont augmenté de manière significative, nous nous recentrons sur une trajectoire de profitabilité pour soutenir notre croissance durable en évoluant vers un modèle capital light, fortement plébiscité par les investisseurs", a déclaré la start-up par voie de communiqué.

Un secteur aussi prometteur qu'incertain

Outre le contexte actuel, les difficultés de la start-up sont certainement dues au sujet aussi prometteur que complexe sur lequel elle se positionne. Le succès des produits alimentaires à base d’insectes destinés aux humains est certainement indubitable, mais son timing, qui correspond au moment où les consommateurs seront véritablement prêts à les faire entrer dans leurs habitudes, est encore incertain.

De plus, le secteur de la nutrition à base d'insectes est très concurrentiel et Ynsect a certainement intérêt à être vite profitable si elle souhaite prendre de l'avance sur ses principaux concurrents français, InnovaFeed et Agronutris, ainsi que sur les autres entreprises qui débarqueront probablement sur le marché dans les années à venir.