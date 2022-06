Bouygues Telecom dégaine ses réseaux privés 5G et la 5G standalone

Bouygues Telecom annonce qu'il ouvrira son réseau en 5G standalone (5G SA), pour les entreprises, à compter de 2023. L'opérateur a signé avec Ericsson pour équiper son nouveau cœur de réseau. Les clients pourront l'expérimenter dès le mois de juillet au sein du Lab 5G de Bouygues Telecom, ainsi que dans leurs propres locaux grâce à une offre de test à durée limitée, pouvant couvrir jusqu'à 1000 m² en 5G SA.



de nouvelles solutions pour les entreprises

La 5G SA permettra à l'opérateur de découper virtuellement son réseau pour prioriser des flux ("slicing"), afin de pouvoir offrir à ses clients une qualité de service spécifique ou par exemple un routage personnalisé. En parallèle, Bouygues Telecom proposera une offre de réseau mobile hybride pour ses clients entreprises, piloté par son cœur de réseau mais avec un routage local et une couverture par des équipements mobiles dédiés, et à partir du second semestre 2022 une solution de réseau entièrement privé, toujours avec Ericsson.



Les cas d'usage se trouvent dans l'industrie, la logistique, le transport, l’événementiel, la santé, la maintenance en réalité augmentée, le contrôle de sécurité vidéo, ou encore le pilotage de véhicules autonomes. En mars dernier, Orange a annoncé qu'il passerait l'ensemble de son réseau 5G en mode standalone en 2023, avec Nokia.



La 5G est dite "standalone" lorsque le cœur de réseau est également 5G, pas seulement les antennes (aujourd'hui le cœur de réseau est celui du réseau 4G). Outre la possibilité de faire du slicing, la 5G standalone améliore également les débits et la latence en permettant à certaines fonctions d'être exécutées en "bout de réseau".