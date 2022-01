Bouygues Telecom étoffe son offre de visioconférence et messagerie instantanée pour les PME

Keyyo, une filiale de Bouygues Telecom Entreprises connue pour ses offres de téléphonie fixe et autres solutions à destination des TPE et PME, muscle son offre. Keyyo a annoncé mardi 18 janvier 2022 proposer deux nouveaux services : une solution de visioconférence baptisée Keyyo Visio et un service de messagerie instantanée baptisé Keyyo Connect.



Des solutions faciles à utiliser

Pour Keyyo Visio, Bouygues Telecom s'est appuyé sur la solution de la start-up Apizee qu'il a racheté en septembre 2020. La jeune pousse développait des solutions de vidéo-assistance reposant sur sa plateforme technique sécurisée CPaaS (Communication Platform as a Service) qui est notamment basée sur le protocole WebRTC. Ce protocole permet de proposer des solutions pour lesquelles il n'est pas nécessaire d'installer un logiciel et qui peuvent fonctionner sur des terminaux aussi variés que des smartphones, des tablettes, des drones ou encore des casques et lunettes connectés.



Toutefois, Bouygues Telecom ne précise pas le fonctionnement de Keyyo Visio. L'entreprise précise seulement que les données sont hébergées en France, sans donner le nom de l'hébergeur des données. Ce détail est important puisque si c'est une société américaine (AWS, Microsoft Azure ou Google Cloud) elle est soumise au Cloud Act. Ce texte permet aux autorités américaines d'ordonner la divulgation des données stockées par des entreprises américaines quelle que soit leur localisation. Keyyo ajoute également, sans donner de détail, que le service de messagerie instantanée Keyyo Connect est sécurisé.



Un marché difficile à percer

Keyyo Connect et Keyyo Visio sont des solutions de téléphonie fixes faciles à utiliser et rapides à installer puisqu'un simple accès à internet suffit pour activer les lignes et utiliser les applications. Grâce à cette simplicité Keyyo espère séduire les 3,9 millions de PME que compte la France. La filiale de Bouygues Telecom entend également surfer sur l'engouement pour ces solutions depuis la pandémie de Covid-19 et la mise en place du télétravail. Les solutions pour le travail hybride devraient séduire les entreprises puisque le télétravail devrait perdurer au-delà de la pandémie de Covid-19.



Une concurrence impossible pour Keyyo ? La filiale de Bouygues Telecom doit faire face aux entreprises qui s'imposent sur ce secteur comme Zoom, qui a vu l'utilisation de son service de vidéo-conférence monter en flèche avec la pandémie, et Teams qui est proposé par Microsoft. Google Meet et Webex proposent également des outils similaires.



Concurrencer ces géants semble impossible. Bouygues mettra sans doute son ADN français et l'accent sur les PME pour essayer de prendre quelques parts de marché. Mais il n'est pas le seul. La pépite de la French Tech Klaxoon a également renforcé son offre avec un outil de vidéoconférence, et Thales propose un service de messagerie instantanée et chiffrée baptisé Citadel Team.