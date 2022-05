Bouygues Telecom lance une offre d'edge computing pour les entreprises

Bouygues Telecom dégaine une nouvelle arme pour séduire les entreprises : l'edge computing. L'opérateur lance ce vendredi 13 mai sa première offre de cloud "en périphérie", dans dix villes françaises (Paris, Lyon, Nantes, Dijon, Montpellier, Strasbourg, Rouen, Nice, Douai, Toulouse). Elle est proposée par Bouygues Telecom Entreprises et s’appuie sur les datacenters de proximité dans lesquels il a investi avec l'espagnol Cellnex.



Ces datacenters et l'offre d'edge computing permettent aux clients (PME, ETI, grands comptes, collectivités locales) de recourir à des infrastructures cloud à proximité des lieux où sont produites les données. Ce qui diminue le temps de latence et autorise ainsi de nouvelles applications pour le travail à distance en temps réel, par exemple. "Nous pouvons assurer nos clients que leurs serveurs seront situés à moins de 300 km, ce qui correspond à 3 millisecondes à la vitesse de la lumière dans une fibre optique", explique l'opérateur aux Echos.



Doubler ses parts de marché

"Nous répondons aujourd’hui à une demande des entreprises qu’elles soient privées ou publiques de pouvoir 'clouder local' en toute sécurité", déclare Benoit Torloting, directeur général de Bouygues Telecom, dans un communiqué. D'ici trois ans, Bouygues Telecom Entreprises prévoit de doubler le nombre de ces datacenters régionaux.



L'opérateur souhaite se développer sur le marché des télécoms d'entreprise, dominé par Orange, en doublant ses parts de marché d'ici 2026. Il a pour cela racheté deux opérateurs, Keyyo et Nerim. Bouygues Telecom s'est lancé sur le marché du cloud en 2021 en créant une nouvelle structure, baptisée Bouygues Telecom Entreprises OnCloud.