Bouygues Telecom, premier sur le WiFi 6E en France

La nouvelle Bbox fibre de Bouygues Telecom sera équipée du WiFi 6E, ce qui en fait le premier opérateur à commercialiser cette technologie en France dans une offre grand public. Elle sera disponible à partir du 25 avril pour les nouveaux clients Bbox Ultym Fibre (le forfait premium de l'opérateur), via une nouvelle carte WiFi dans la Bbox fibre WiFi 6 sortie en janvier 2020. La Bbox du forfait Ultym était la seule de la gamme à proposer le WiFi 6.



Le WiFi 6E utilise la bande de fréquences 6 GHz, libérée par l'Arcep, le régulateur français des télécoms, en décembre 2021. Le WiFi 6 occupe les classiques bandes 2,4 Ghz et 5 Ghz.



Un standard encore très peu répandu

L'avantage de cette nouvelle norme de connexion sans fil est de limiter les interférences, d'offrir plus de débit (moins d'encombrements), une plus grande vitesse de pointe, et moins de latence. A condition, bien sûr, que les équipements connectés au WiFi soient eux aussi compatibles avec le nouveau standard.



C'est par exemple le cas du Samsung Galaxy S22+ ou du Xiaomi Mi 11, mais pas encore des iPhone. Au rayon des PC portables, on trouvera également très peu de matériels compatibles, à moins de changer la carte réseau. Mais son potentiel est surtout très intéressant pour les casques de réalité virtuelle, pour lesquels ces gains de performances ne sont pas de trop afin de permettre une connexion sans fil à un PC ou un éventuel service cloud. Cependant ces derniers sont encore peu répandus.



Le WiFi 6E est donc pour l'instant surtout un effet d'annonce pour Bouygues Telecom, mais qui installe l'opérateur comme étant à l'avant-garde en matière de communication sans fil. Déjà classé numéro un pour les performances de son WiFi par le baromètre nPerf des connexions résidentielles en mars 2022, Bouygues Telecom est l'un des deux seuls opérateurs, avec SFR et sa SFR Box 8, à proposer un équipement compatible WiFi 6. Chez Orange, il faut utiliser un répéteur.