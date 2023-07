Box intègre Microsoft 365 Copilot à ses solutions cloud pour les entreprises

"Imaginez que vous ayez à portée de main un expert qui vous aide, vous guide et vous protège tout en éliminant les obstacles à la recherche de contenu ou les tâches répétitives et banales afin que vous puissiez donner le meilleur de vous-même." Box, entreprise spécialisée dans le stockage dans le cloud, a annoncé le 27 juillet l'intégration prochaine à ses services de 365 Copilot, l'assistant basé sur ChatGPT-4.



Annoncé en mars par Microsoft comme un ajout à sa suite bureautique Office 365, cet outil d'intelligence artificielle générative sera donc accessible via un plug-in aux entreprises qui utilisent les services de Box "à mesure que Microsoft mettra son service à la disposition des clients éligibles". Aux dernières nouvelles, le 365 Copilot était en effet en phase de test dans une vingtaine d'entreprises et devait coûter 30 dollars par utilisateur et par mois pour les offres E3, E5, Business Standard et Business Premium.



"Nous avons récemment annoncé Box AI, conçu pour combiner des modèles d'IA fondamentaux avec le contenu stocké dans Box afin de libérer la valeur de ce contenu et apporter aux collaborateurs plus d’intelligence et de productivité, a commenté Diego Dugatkin, le chief product officer de Box. L'intégration de Microsoft 365 Copilot est une extension naturelle de notre stratégie d'IA."

"Au début d'une nouvelle ère"

Le service de stockage dans le cloud de Box sera donc couplé à celui de Microsoft, lequel est conçu pour optimiser la productivité des entreprises et de leurs employés. Ces derniers pourront par exemple, "au lieu de perdre du temps à chercher des informations dans des fichiers et des dossiers sauvegardés par Microsoft et Box", utiliser le 365 Copilot pour "synthétiser et résumer rapidement tous leurs documents Box partagés dans Teams afin d'obtenir des informations de la part des collaborateurs", explique l'entreprise.



D'après Diego Dugatkin, qui envisage d'autres applications concrètes dans le monde du travail, "nous sommes au début d'une nouvelle ère dans le domaine des logiciels grâce aux percées de l'IA, et l'impact potentiel n'est plus grand nulle part ailleurs que dans le contenu d'entreprise."

D'autres améliorations liées aux logiciels d'Office

Box a profité de cette annonce en matière d'intelligence artificielle pour communiquer sur des améliorations similaires liées elles aussi aux solutions logicielles de Microsoft. La plateforme de communication Teams, qui était déjà accessible à ses clients, leur permet désormais de faire de Box leur solution de gestion de contenu cloud par défaut dans l'environnement Teams.



Mais aussi de "partager et modifier les notes de Box directement dans les chats et les canaux de Teams […], accorder des autorisations instantanées pour synchroniser automatiquement l'accès des utilisateurs aux fichiers dans Box et Teams […]." Une mise à jour supplémentaire permet également d'offrir aux employés "des capacités de co-écriture en temps réel directement à partir de l'application web Box" et "dans les applications de bureau Microsoft Word, PowerPoint et Excel", les modifications étant toutes sauvegardées automatiquement dans Box.