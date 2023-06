Boxy mise sur une croissance raisonnée pour ses épiceries connectées et autonomes

250 références des rayons sec ou frais trônent dans les épiceries autonomes et connectées Boxy. Après deux ans de R&D, la start-up avait ouvert sa première épicerie dans un container en août 2020 au port de Gennevilliers. "Il est toujours en fonctionnement et répond à un besoin car sur place, il n’y avait rien ou presque pour les 8 000 salariés qui y passent. En plus, Boxy est accessible à toute heure", souligne David Gabai, cofondateur de Boxy.



A l’intérieur, les clients trouvent le nécessaire du quotidien mais peuvent aussi faire un achat gourmand ou du snacking à emporter. Depuis août 2020, la start-up a ouvert près de 40 points de vente en Ile-de-France. Pour y accéder, le client doit, pour l’instant, télécharger l’application Boxy et y enregistrer son moyen de paiement.







Un scan de l’application lui donne ensuite accès au container en même temps qu’il déclenche une autorisation de prépaiement. "Dans le point de vente, il se sert, en libre-service, et le montant de ses achats sera débités grâce à 330 capteurs de poids qui calculent la variation de poids." Pas de scan, pas de code barre mais un ticket de caisse envoyé par sms tandis que le prélèvement n’intervient que 24 heures plus tard pour répondre aux 1 à 2% d’erreur.

Grandir de façon raisonnable

Si l’entreprise comptait une vingtaine de collaborateurs au lancement de la première Boxy, ce sont désormais une cinquantaine de salariés qui œuvrent au quotidien. "De 2020 à 2021, nous avons appris le métier de distributeur puis, avec la levée de fonds réalisée en fin d’année 2021, nous avons accélérer le rythme avec deux à quatre ouvertures par mois."



Depuis la rentrée scolaire 2022, la start-up a ralenti pour consolider son activité aux vues du contexte social associant hausse du prix de l’énergie et guerre en Ukraine. "Nous avons maintenu la taille du parc et préféré déplacer les magasins les moins rentables pour les installer dans des emplacements plus stratégiques et rentables." Pour autant, Boxy continue à ouvrir quelques épiceries en 2023 et devrait en avoir cinq de plus d’ici la fin de l’année. "On se montre précautionneux alors que les investisseurs sont plus frileux."

Continuer à innover

Maintenir une croissance raisonnée n’empêche pas la start-up de continuer à innover avec deux nouveautés majeures. La première consiste à intégrer une solution d’étiquettes électroniques afin de réaliser à distance et en temps réel les mises à jour des prix. "Nous expérimentons le principe sur deux magasins avant de le déployer pendant l’été et l’automne."



David Gabai met également l’accent sur une autre fonctionnalité, cette fois destinée aux clients : la borne de paiement par carte bleue. "A partir de la prochaine rentrée, on ne se limitera plus à accueillir les clients ayant l’application Boxy. Il suffira d’insérer sa carte bleue, d’autoriser le prépaiement et d’indiquer son numéro de téléphone pour recevoir son ticket."



Enfin, la jeune pousse n’exclue pas de s’étendre dans l’Hexagone. "Nous réfléchissons au mode de déploiement. L’expansion se fera soit par succursale en dupliquant notre modèle, celui où nous gérons la logistique de notre marchandise avec notre propre flotte. L’autre alternative consiste à choisir la franchise."