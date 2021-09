BP Ventures investit dans Ryd, qui facilite le paiement des services rattachés aux véhicules

BP Ventures, un bras financier de la compagnie pétrolière britannique, investit dans Ryd. La start-up allemande développe une solution de paiement qui facilite l'achat de services liés aux véhicules (pleins d'essence, charge d'un véhicule électrique, centre de lavage, etc.). BP Ventures a annoncé mardi 7 septembre 2021 investir 10 millions d'euros dans la jeune pousse qui propose une solution de paiement rapide et facile pour les conducteurs.



Un paiement simple et rapide

La solution de paiement de Ryd via une application mobile ou le système embarqué dans le véhicule si la solution de paiement a été intégrée à celui-ci. Son écosystème recouvre déjà un large éventail de marques de voitures, applications et réseaux de paiement sur différents marchés européens. Aujourd'hui la solution de Ryd est acceptée auprès de 3 000 stations-services présentes dans 7 pays.



En plus de ses clients directs, Ryd assure avoir accès à un marché de 100 millions de clients via ses investisseurs, partenaires et constructeurs automobiles. Grâce à cette levée de fonds, la start-up veut renforcer sa position sur le marché européen et s'implanter dans de nouveaux pays.



Le marché prometteur des données des véhicules

"Comme Ryd et ses partenaires, BP s'attend à ce que des dizaines de millions de conducteurs se tournent vers les systèmes de paiement numérique directs qui sont à la fois connectés aux données des véhicules et aux systèmes de paiement des stations essences et au-delà", a commenté Oliver Goetz, fondateur et président de Ryd. Les véhicules connectés et l'utilisation de leurs données forment un marché qui devrait atteindre 19 milliards de dollars dans le monde d'ici 2030.



Grâce à cet investissement, BP souhaite bénéficier de l'expertise de Ryd. L'entreprise britannique, qui propose déjà des solutions de paiements sur son application BPme au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, souhaite étendre son offre et la renforcer.