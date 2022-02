Bpifrance incite les particuliers à investir dans les PME et les start-up

Bpifrance poursuit ses efforts afin de faciliter l'investissement des particuliers dans les PME et start-up françaises. L'organisme lance le 16 février 2022 le "Bpifrance Entreprises 2" (BE2), un fonds permettant aux particuliers d'investir dans les PME et start-up, qui prend la relève du BE1 lancé en septembre 2020.



Un rendement cible de 5 à 7%

Le ticket d'entrée du fonds est abaissé à 3000 euros, contre 5000 euros pour BE1. L'objectif est d'ouvrir au plus grand nombre l'accès à l'investissement dans les sociétés non cotées. Les produits de capital investissement sont habituellement réservés à des investisseurs professionnels avec des tickets d'un montant minimum de 100 000 euros. Un autre frein pour ce type d'investissement est l'horizon de maturité, qui est habituellement d'une dizaine d'année, voire plus. Avec BE2, Bpifrance fixe un horizon de maturité de six ans, prorogeable d'un an. La banque publique d'investissement ajoute viser un rendement cible annuel net compris entre 5 et 7%.



"Chaque particulier qui investira 3000 euros dans le fonds mobilisera deux euros pour chacune des 1500 entreprises qui le constituent", explique Nicolas Dufourcq, directeur général de Bpifrance. Concrètement Bpifrance Entreprises 2 est un fonds de fonds doté de 100 millions d'euros et composé à partir de 126 fonds de capital-risque dans lesquels Bpifrance est souscripteur ou qui sont gérés directement par Bpifrance Investissement. Cela fait 12 ans que ces fonds investissent dans des sociétés non cotées. BE2 est constitué d'un portefeuille multisectoriel regroupant plus de 1500 PME, ETI et start-up.



D'autres initiatives à venir ?

BE2 "oriente l’épargne des français vers le financement de long terme des entreprises", résume Nicolas Dufourcq. Il est possible d'investir dans ce fonds directement depuis le site Internet Bpifrance et via les réseaux bancaires, les assureurs, les conseillers en gestion de patrimoine, et l’épargne retraite. "Dans la lignée de sa mission, Bpifrance entend dynamiser le marché du capital investissement et souhaite voir d’autres initiatives similaires naître prochainement en France et en Europe", ajoute encore le directeur général de Bpifrance.