Bpifrance souligne la bonne santé de l'investissement en France sur l'année 2021

Bpifrance a investi 1,5 milliard d'euros dans 60 fonds de capital investissement en 2021. Un tiers de cette somme est allée à une première génération de fonds. A l'occasion d'un bilan de l'année 2021, réalisé le 8 juin 2022, Bpifrance parle d'une année "exceptionnelle, tant en termes d’investissements que de performance". Avec cette activité, l'établissement public cherche à générer un levier sur le financement en fonds propre des entreprises et à couvrir l'ensemble de leurs besoins quel que soit leur stade de maturité et leur secteur.



Une capacité d'investissement de 23 milliards

Bpifrance a 500 fonds dans son portefeuille, dont la moitié a réalisé au moins une opération en 2021. Une trentaine de sociétés de gestion gèrent plus d'1 milliard d'euros et 15 d'entre-elles gèrent plus de 3 milliards d'euros.



Les fonds du portefeuille de Bpifrance ont injecté 7 milliards d'euros dans les start-up en 2021 via 1200 opérations (dont 6 milliards d'euros en primo-investissement). Un total de 5000 entreprises est recensé dans les portefeuilles des fonds dont plus de 1500 TPE et PME. Sur l'année écoulée, Bpifrance avait 13 milliards d'actifs sous gestion contre 5 milliards en 2012.



Les montants disponibles pour investir dans les fonds du portefeuille de Bpifrance, dits 'dry powder', ont été multipliés par 4 pour atteindre 23 milliards d'euros en 2021. Cette forte capacité d'investissement confirme la bonne santé du marché. A noter que 200 millions d'euros ont été levés auprès de 10000 français avec les fonds Bpifrance Entreprises 1 et 2 qui permettent aux particuliers d'investir dans les PME et start-up.

400 opérations de cessions

"L'industrie française du capital investissement dispose d’une force de frappe sans précédent pour accompagner les startups et les PME dans leurs projets de croissance et de transformation, et se projeter collectivement dans les années à venir vers de nouveaux sommets", assure Benjamin Paternot, directeur exécutif de Bpifrance en charge de l'activité Fonds de fonds, dans un communiqué.



Un signe que l'écosystème se développe : si le montant des investissements est un record, le taux d'emprise est en constante diminution. Ce taux correspondant à son poids dans un fonds, a diminué pour passer de 19% sur la période 2012-2016 à 16% sur la période 2017-2021. Sur ces mêmes périodes, la taille moyenne des fonds en portefeuille est en hausse de 56% en capital innovation, 40% en capital développement et 50% pour les fonds régionaux. Surtout, les fonds du portefeuille ont réalisé 400 opérations de cessions pour un montant de 5 milliards d'euros en 2021 ce qui correspond à un multiple moyen de cession de 2,5. Preuve que ces investissements rapportent.