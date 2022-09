Bricks.co, qui démocratise la "pierre-papier", lève 13 millions d'euros

La start-up immobilière Bricks.co a dû s'y reprendre à deux fois, mais elle a finalement bouclé sa levée de fonds en amorçage. Elle a levé 13 millions d'euros, dont 5 millions en capital auprès de business angels – dont Tony Parker –, et 8 millions en obligations sous forme participative, auprès de 8700 particuliers.



Bricks.co avait initialement réussi à collecter 15 millions d'euros auprès des particuliers en avril 2022, mais l'Autorité des marchés financiers avait retoqué l'opération, qui ne respectait pas la réglementation. Au départ, la start-up proposait à ses investisseurs un contrat en royalties.



des parts à partir de 10 euros

Lancée en avril 2021, la plateforme de Bricks permet d'investir dans des biens immobiliers à partir de 10 euros. La start-up revisite le concept des SCPI pour rendre la pierre-papier plus accessible. Elle achète des immeubles d'habitation, financés à 50% par l'emprunt, prend en charge la gestion locative et reverse une partie des loyers à ses investisseurs sous la forme de royalties.



Son modèle repose sur une commission de 10% sur le montant des parts achetées (qui ne se répercute pas sous forme de frais, mais est déduite de la rémunération des investisseurs, ce qui au final est moins transparent que ce que la société veut bien communiquer), 1% de frais annuels de gestion locative, et 3% prélevés à l'acheteur sur les transactions du marché secondaire. Bricks.co promet en effet une liquidité des parts grâce à une place de marché interne, sans toutefois la garantir.

42 immeubles au portefeuille

Outre les redevances, les investisseurs peuvent éventuellement compter sur les plus-values à la revente de leurs parts. Tous les six mois, la plateforme fait expertiser ses immeubles afin de mettre à jour leur valeur pour le marché secondaire.



Grâce à sa levée de fonds, Bricks.co prévoit de recruter, et de se développer aux États-Unis. Pour le moment, la start-up a acquis 42 biens immobiliers, pour un montant proche de 50 millions d'euros, selon son communiqué. 50 000 investisseurs ont acquis des parts.