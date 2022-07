Bridge, Fifty, Kardinal… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Bridge a levé 20 M€

Finance, Assurance

Solution de simplification du parcours de paiement et de l’accès à la donnée bancaire.

Investisseurs : Truffle Capital, Groupe BPCE



Fifty a levé 10 M€

Applications et technologies d’entreprise

Solution d’accompagnement du changement des comportements dans les entreprises.

Investisseurs : Signals Venture Capital, Eurazeo, Acadian Ventures, S3 Partners, Tekton Ventures



Kardinal a levé 10 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution d’optimisation des tournées en temps réel.

Investisseurs : Benhamou Global Ventures, CapHorn Invest, Plug and Play, Serena Capital



Bird Office x Kactus a levé 10 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de réservation de lieux pour réunions et séminaires.

Investisseurs : Eurazeo, Bpifrance, Kima Ventures, News Invest, CapHorn, Raise, BNP Paribas Développement, Société Financière Saint James, business angels



Troopy a levé 10 M€

Transport

Solution de scooters partagés.

Investisseur : Motul



Oqoro a levé 7 M€

Immobilier, Construction

Agence locative en ligne.

Investisseurs : Isai, business angels



Hors Normes a levé 7 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Solution de revente d’invendus alimentaires.

Investisseurs : Stride VC, Project A



Ludocare a levé 4,2 M€

Beauté, Santé

Compagnon de santé connecté pour le suivi médical des enfants.

Investisseurs : Karista, Bpifrance



Explora Project a levé 4 M€

Loisirs, Tourisme

Spécialiste des voyages responsables et écologiques.

Investisseurs : Cap Horn, 50 Partners, C2AD, Aonia Ventures, business angels



MeltingSpot a levé 2,8 M€

Applications et technologies d’entreprise

Plateforme de création et d’animation de communautés professionnelles.

Investisseurs : Ankaa Ventures, Isai, SaaS Partners, Kima Ventures, Notus Technologies, business angels



Revcoo a levé 2 M€

Environnement

Solution de captation du CO2 issu des cheminées industrielles.

Investisseurs : Demeter, Kreaxi, Hand Partner, Ventech, Crédit Agricole Création



Freepry a levé 1,4 M€

Distribution, Logistique, Retail

Logiciel d’aide à la reprise et la revente d’articles de mode de seconde main.

Investisseurs : Tomcat Invest, business angels





Ce relevé concerne le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.