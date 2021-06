Bridgestone investit dans les camions autonomes de Kodiak Robotics

Le fabricant de pneus Bridgestone a pris une part minoritaire dans la start-up Kodiak Robotics qui développe des camions autonomes. L'investissement de Bridgestone America, dont le montant n'est pas précisé, fait partie d'un partenariat plus global, comme le précisent les intéressés mercredi 16 juin.



Intégrer la technologie de pneus intelligents

Dans le cadre de ce partenariat, Bridgestone va intégrer ses technologies de pneus intelligents sur les camions de Kodiak. "Les progrès des technologies centrées sur les pneus sont essentiels pour parvenir à débloquer plus d'innovations en matière de mobilité, tout en offrant des avantages significatifs en matière de durabilité", a commenté Paolo Ferrari, global chief solutions officer de Bridgestone Corporation et CEO de Bridgestone Americas, dans un communiqué.



Bridgeston dispose d'une suite technologique basée dans le cloud qui exploite les données issues de véhicules connectés afin de prédire l'état et l'entretien des pneus et optimiser ainsi leur durée de vie. Sa plateforme technologique peut également fournir des informations concernant les pneus aux systèmes embarqués, comme le système de conduite autonome, pour qu'ils puissent optimiser ses performances. Kodiak et Bridgeston ajoutent vouloir réfléchir à de futures technologies à embarquer sur ces pneus pour améliorer l'intelligence des véhicules.



Des tests au Texas

Au Texas, Kodiak transporte des marchandises pour des clients avec des camions équipés de systèmes de conduite autonome de niveau 4 SAE entre Dallas et Houston. Des chauffeurs de sécurité sont bien évidemment présents à bord des véhicules, mais la start-up aimerait déployer des camions autonomes sans chauffeurs dans les prochaines années. Elle a récemment annoncé un partenariat avec le conglomérat sud-coréen SK Group afin de déployer sa technologie en Asie.