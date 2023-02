Brigad, Kanopée, Deeplink Medical… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Brigad a levé 33 M€

RH, Education

Plateforme de recrutement de travailleurs temporaires.

Investisseurs : Balderton, Wendel Growth, Serena Capital, Square Capital



Kanopée a levé 11 M€

Immobilier, Construction

Start-up studio spécialisé dans les secteurs de la construction et de l'immobilier.

Investisseurs : Bpifrance, SMA-BTP, Once for All, business angels



Deeplink Medical a levé 10 M€

Beauté, Santé

Plateforme d’optimisation du parcours de soin dans le domaine de l’imagerie médicale.

Investisseur : Imadis



Sline a levé 6,77 M€

Distribution, Logistique, Retail

Logiciel permettant aux e-commerçants de lancer et de gérer une offre de location pour leurs produits et services.

Investisseurs : La Fabrique by CA, Crédit Agricole Consumer Finance



Orosound a levé 5 M€

Industrie du culturel, image et média

Développeur et distributeur de micro-casques audio pour professionnels.

Investisseurs : Go Capital, Bpifrance, Angelsquare, Paris Business Angels, Wilco, AGORANOV



TDI a levé 5 M€

Distribution, Logistique, Retail

Logiciel de gestion logistique de colis.

Investisseurs : BNP Paribas Développement, Management



Bibak a levé 4 M€

Restauration & Agro-alimentaire

Logiciel de gestion des consignes pour le secteur de la restauration.

Investisseurs : Founders Future, Maif Impact, Seed One, Notus Technologies, Swen Capital Partners, business angels



Hey Pongo a levé 3,4 M€

Marketing & Communication

Plateforme de gestion de programmes de fidélisation.

Investisseurs : Evolem, Techmind, Altavia Adventures, Frst Capital, Angelsquare Capital



Crew a levé 2,2 M€

RH, Education

CRM de recrutement destiné aux start-ups.

Investisseurs : Rebel, Secret Fund, Kima Ventures, business angels



Bem.Builders a levé 1 M€

Marketing & Communication

Agence de développement spécialisée dans le métavers.

Investisseurs : Karot Capital, Keyrus, Younicorns



Previa-Medical a levé 750,000€

Beauté, Santé

Outil de prédiction du risque de sepsis.

Investisseurs : Kreaxi, Veymont Participations, Capital Croissance, M2care, business angels



Kickmaker a levé un montant non communiqué

Entreprise de Services du Numérique

Agence d’ingénierie spécialisée dans la conception et l’industrialisation de produits high-tech.

Investisseurs : MML, Generis Capital Partners, Bpifrance





Ce relevé concerne uniquement le capital risque et n'inclut pas les subventions ou les prêts dans les sommes levées par les start-up.