Brigad lève 33 millions d'euros pour transformer l'intérim

La situation de tension actuelle dans la restauration et la santé est propice à Brigad, La plateforme, qui met en relation des établissements avec du personnel qualifié dans les domaines de l'hôtellerie-restauration et du médico-social, annonce une levée de fonds en série B de 33 millions d'euros. Celle-ci a été menée par Balderton Capital, et suivie par Wendel, Serena Capital et Square Capital.

Brigad permet aux professionnels à leur compte (infirmiers, aides-soignants, cuisiniers, barman, serveur…) de trouver des missions ponctuelles en région parisienne, à Lyon, Lille, Marseille, Bordeaux et Londres. En 2022, elle a intermédié la réalisation de 200 000 missions (+171% sur un an), et en vise plus d’un million en 2024. 15 000 professionnels sont inscrits sur la plateforme, et 10 000 établissements y sont actifs, indique le communiqué.

Pour les besoins urgents

Sur son site, la start-up communique sur le chiffre de 80% des missions acceptées en moins de deux heures. Pour les candidats, le paiement est hebdomadaire et permettrait aux professionnels de gagner 10 à 15% de plus qu'en étant salarié (mais avec les contraintes du travailleur indépendant).

La plateforme vérifie les profils des candidats avant de les ajouter à sa base, et automatise la partie administrative des recrutements (facture, paiement, contrat, assurances avec Axa). Brigad travaille notamment avec le Groupe Bertrand, Pierre Hermé et Big Fernand.

100 recrutements

Fondée en 2016, Brigad dispose du statut d'entreprise à mission. Elle emploie 150 salariés en France et au Royaume-Uni, et utilisera cet argent frais pour recruter une centaine de personnes d'ici fin 2023.

Brigad s'élargit progressivement à d'autres secteurs d'activité, tels que la logistique et l'événementiel (hôtesse d'accueil, préparateur de commande…), ainsi qu'aux commerces de proximité (vendeur en boulangerie). En résumé, une partie des secteurs qui recrutent habituellement en intérim. Mais en exploitant le statut de l'auto-entrepreneur.