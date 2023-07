Broadcom va construire une usine de semi-conducteurs en Espagne

Après Intel en Allemagne et STMicroelectronics en France, c’est au tour de Broadcom de profiter des subventions publiques européennes. Jeudi 7 juillet, le groupe américain a annoncé la construction d’un site de production de semi-conducteurs en Espagne, avec le soutien financier de Madrid.



L’investissement est estimé à un milliard d’euros, explique le gouvernement espagnol, qui ne précise cependant pas la part qui sera prise en charge par les aides publiques. Pour leurs nouvelles usines, Intel et STMicroelectronics vont respectivement supporter 66% et 60% des coûts de construction.

12 milliards d'investissements publics

Comme d’autres pays européens, l’Espagne souhaite développer son industrie de semi-conducteurs. Le pays prévoit d’investir jusqu’à 12 milliards d’euros, reçus dans le cadre du plan de relance voté par l’Union européenne après la crise sanitaire. L’an passé, un accord avait été trouvé avec Cisco sur l’ouverture d’un centre de design de semiconducteurs dans la région de Barcelone.



Madrid ne précise pas si ces deux projets s'inscrivent également dans le cadre du Chips Act européen, qui ambitionne de mobiliser 43 milliards d’euros pour quadrupler la production de semi-conducteurs sur le continent d’ici à 2030. Et qui prévoit un assouplissement des règles communautaires sur les aides publiques.



Broadcom et le gouvernement espagnol n’ont pas encore communiqué sur l’emplacement de cette prochaine usine, ni même sur le nombre d’emplois qui seront créés et sur le type de composants qui y seront assemblés.