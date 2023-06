Bruxelles donne le coup d'envoi de DSP3 et veut passer de l'open banking à l'open finance

La Commission européenne a choisi de lancer toutes ses nouvelles initiatives en matière de paiement la même semaine. Outre l'annonce de son projet d'euro numérique, elle a annoncé le 28 juin trois propositions relatives à l'open banking, qui permet aux données financières de circuler librement entre les banques et les fintech.



À travers un paquet législatif comprenant la révision de la directive sur les services de paiement (DSP2) de 2015 qui sert de cadre à tous les paiements électroniques, une nouvelle directive sur l'open finance et un nouveau règlement sur les services de paiement (PSR), elle projette de mieux combattre la fraude (par exemple en partageant les IBAN des fraudeurs), de renforcer les droits des consommateurs, et la concurrence entre les banques et avec les fintech.

Améliorer les infrastructures d'open banking

La directive DSP3 devra permettre notamment aux fintech d'accéder à l'ensemble des systèmes de paiement européens, et d'améliorer les infrastructures d'open banking pour que les fintech puissent fournir de nouveaux services. Le régulateur des banques, l'ACPR en France, sera chargé de la supervision.



"La DSP2 a été une avancée majeure pour l’Union Européenne. Cependant, les progrès n’ont sans doute pas été aussi rapides qu’espéré. Nous espérons que le PSR mettra fin à une grande partie de la controverse liée à la qualité des API régie par les normes techniques réglementaires liées à la DSP2", a commenté Tink, un géant de l'open banking en Europe qui a été racheté par Visa, qui est connecté à 3500 banques et vend sa technologie à la fois aux banques et aux fintech (Lydia, BNP Paribas, Younited, PayPal…).

L'open finance étend le partage de données à toute la sphère financière

Le cadre ouvrant la voie à l'open finance rendra obligatoire pour les banques le partage d'informations – si l'utilisateur l'autorise - au-delà du compte bancaire, en incluant les comptes épargne et les placements (livret A, assurance vie...), grâce à des API. Un tableau de bord est prévu pour les consommateurs, qui synthétisera tous leurs consentements et leur objet.



A la clé, de nouveaux services potentiels de comparaison de produits financiers ou de conseils financiers, par exemple, mais aussi une analyse de solvabilité plus efficace pour les PME à la recherche de crédits. Le nouveau cadre prévoit aussi des "incitations" destinées à ce que les banques mettent en place des interfaces de qualité pour les fintech, sous la forme de "compensation raisonnable". Actuellement, il n'existe pas de standardisation des API permettant d'accéder aux données.

Une opportunité pour les fintech

La Computer & Communications Industry Association (CCIA Europe), un lobby qui regroupe notamment Amazon, Google, Apple, Intel, Meta, Stripe et Shopify, s'est félicitée de ces initiatives, "en particulier [de] l'objectif d'améliorer la directive DSP2 et de faciliter le partage de données et l'accès aux tiers pour un large spectre de services financiers et de produits, tout en renforçant la protection des données et des consommateurs".



"La DSP2 a été un moment décisif pour les paiements, les idées de l'UE en matière d'open banking étant désormais copiées dans le monde entier. GoCardless est ravi de voir une version améliorée prendre forme. L'accent doit être mis sur la création de normes et d'infrastructures cohérentes qui renforceront les fondations de l'open banking, et sur le bon mélange d'obligations réglementaires et d'incitations commerciales pour créer un cadre véritablement durable", a estimé GoCardless, dont les services de paiement reposent sur l'open banking.