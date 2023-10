Bruxelles dresse une liste des technologies essentielles à la sécurité économique européenne

La Commission européenne a dressé ce 3 octobre la liste des domaines technologiques critiques pour la sécurité économique de l'Union européenne. Sans grande surprise, il s'agit des semi-conducteurs, de l'intelligence artificielle, du quantique et des biotechnologies. Pour ces secteurs, Bruxelles recommande aux Etats membres de réaliser des évaluations des risques d'ici à la fin 2023. L'étape suivante sera d'établir collectivement des mesures d'atténuation.



Cette liste s'inscrit dans le projet de stratégie européenne pour la sécurité économique présentée en juin 2023 par l'exécutif bruxellois et le haut représentant de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité. Plus précisément, il s'agit d'une communication conjointe qui n'a donc pas de force contraignante pour les Etats membres. Un terrain d'entente devra donc être trouvé.

Entre protectionnisme et ouverture

Dans un contexte géopolitique tendu avec l'invasion de l'Ukraine par la Russie et face aux défis technologiques, ce texte vise à "réduire les risques, plutôt que de découpler, nos interdépendances économiques à l'égard des technologies dont nous avons le plus besoin", expliquait Margrethe Vestager, ancienne commissaire en charge de la concurrence et candidate à la présidence de la Banque européenne d'investissement. En réalité, le principal destinataire de cette stratégie est la Chine.



Sont particulièrement visées les technologies à double usage, c'est-à-dire des technologies initialement conçues pour un usage civil et susceptible d'être détourné par des utilisateurs à des fins militaires. C'était d'ailleurs l'un des critères de désignation des technologies critiques. A ce titre, Bruxelles appelle à améliorer le déploiement des outils existants tels que le filtrage des investissements directs étrangers et les contrôles des exportations.

Vers un meilleur encadrement aux exportations des technologies à doubler usage

C'est le Règlement du 20 mai 2021 qui encadre les exportations des technologies à double usage. Il inclut des dispositions permettant à un État membre d’introduire des contrôles à l’exportation basés sur la législation d’un autre État membre. Ces dispositions sont actuellement au banc d’essai, note la Commission. Pour améliorer l'efficacité du cadre actuel, elle présentera une proposition au plus tard à la fin de l'année.