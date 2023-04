Bruxelles ouvre une enquête sur la fusion d'Orange et MasMovil en Espagne

Passer de quatre à trois opérateurs télécoms sur un marché national, c'est le seuil d'alerte pour l'antitrust européen. L'opération de rapprochement entre Orange et MasMovil en Espagne n'échappera pas à la vigilance de Bruxelles. La Commission européenne a annoncé le 3 avril qu'elle ouvrait une "enquête approfondie" afin d'apprécier les risques de la fusion en matière de concurrence.

Orange et MasMovil sont respectivement numéro deux et numéro quatre du marché des offres convergentes en Espagne, les deux autres concurrents étant le leader en perte de vitesse Telefonica et Vodafone. Orange et MasMovil ont annoncé en juillet leur projet de fusion à 50-50 en Espagne, qui devrait donner naissance à un ensemble valorisé 18,6 milliards d'euros.

Un projet stratégique pour Orange

La Commission craint notamment une hausse des prix et des restrictions d'accès au marché mobile et fixe pour les opérateurs virtuels, qui contribuent au caractère très compétitif du marché espagnol. Ces opérateurs utilisent l'infrastructure des opérateurs de réseaux pour offrir des services de télécommunications à leurs clients. La Commission devra fournir les conclusions de son enquête d'ici le 21 août.

Orange opère sous trois marques en Espagne : Orange, Jazztel et Simyo. Le groupe a réussi à redresser ses marges en 2022 (-4% après -12,7% en 2021), mais le pays fait figure de vilain petit canard pour le groupe en Europe. En 2022, le chiffre d’affaires a reculé de 1,5%, après avoir diminué de 4,7% en 2021. Officiellement, Orange et Masmovil cherchent à dégager des marges de manœuvre financières pour poursuivre leurs investissements dans la fibre optique et la 5G.