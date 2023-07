Bruxelles ouvre une procédure antitrust contre Microsoft Teams

Microsoft ne va pas échapper à une procédure antitrust en Europe. Faute d'avoir obtenu des concessions suffisantes, la Commission européenne a officialisé jeudi 27 juillet l'ouverture d'une enquête formelle contre le géant américain. Celle-ci porte sur la politique commerciale autour de Teams, sa plateforme collaborative pour les entreprises, dénoncée comme anticoncurrentielle par ses rivaux.

Bruxelles va notamment se pencher sur la vente liée de Teams avec la suite bureautique payante Microsoft 365, qui donne accès aux versions en ligne de Word, Excel ou encore PowerPoint. Cette pratique est au cœur des critiques, car elle pourrait inciter les entreprises déjà clientes de 365 à utiliser Teams plutôt que de payer pour un service concurrent.

Divergences sur la politique tarifaire

Cette affaire a été déclenchée par une plainte déposée en juillet 2020 par Slack, le pionnier américain du secteur, depuis racheté par Salesforce pour 28 milliards de dollars, accusant Microsoft d’abus de position dominante sur ce marché. Depuis plusieurs mois, le groupe de Redmond discutait avec Bruxelles, cherchant à éviter le lancement d'une procédure formelle.

L’éditeur de Windows proposait de mettre un terme à la vente liée de Teams. Il proposait également de ne plus contraindre les clients de Microsoft 365 à installer automatiquement l’application Teams. Mais les négociations avec la Commission ont bloqué sur la politique tarifaire, plus particulièrement sur l'écart de prix entre l'offre n'incluant que 365 et celle incluant également Teams. Selon Reuters, Bruxelles souhaitait un écart plus important entre les deux abonnements (qui représentera de fait le prix de Teams).

Autres négociations concernant Azure

Lancé en 2017, Teams a connu une croissance fulgurante pendant la crise sanitaire en raison de la généralisation du télétravail. Le service est à la fois un rival de Slack, pour les communications entre équipes, et de Zoom, pour les visioconférences. Si sa progression a depuis ralenti, elle vient de franchir la barre des 300 millions d’utilisateurs mensuels, gratuits ou payants. Slack ne communique pas de chiffres.



Les propositions de Microsoft rappelaient celles qu’il a déjà formulées pour Azure, son offre cloud, également accusée de se livrer à une vente liée anticoncurrentielle avec Microsoft 365 et son système d’exploitation pour serveurs Windows Server. Depuis plusieurs mois, le groupe américain négocie ainsi un accord avec le français OVHcloud, l’italien Aruba et le danois Cloud Community, à l'origine d'une enquête ouverte par Bruxelles.